Fenerbahçe'ye 2 bomba transfer! O isim Galatasaray ile anılıyordu

Gelecek sezonun transfer planlamasını yapmaya başlayan Fenerbahçe özellikle iki isim üzerinde yoğunlaşmış durumda. Kanarya, ara transfer döneminde G.Saray'la da adı anılan Eintracht Frankfurt'un 25 yaşındaki Brezilyalı stoperi Tuta'yı ezeli rakibine kaptırmamak için şimdiden temaslara başladı.