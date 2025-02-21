Fenerbahçe'ye 2 bomba transfer! O isim Galatasaray ile anılıyordu

Gelecek sezonun transfer planlamasını yapmaya başlayan Fenerbahçe özellikle iki isim üzerinde yoğunlaşmış durumda. Kanarya, ara transfer döneminde G.Saray'la da adı anılan Eintracht Frankfurt'un 25 yaşındaki Brezilyalı stoperi Tuta'yı ezeli rakibine kaptırmamak için şimdiden temaslara başladı.
Sarı-lacivertliler, Juventus'un Sırp santrforu Dusan Vlahovic'i de yakın markaja aldı. Sözleşmesi bitecek 38 yaşındaki Dzeko'nun durumuna göre hareket edecek olan Fenerbahçe, Boşnak golcünün yerine 25 yaşındaki Vlahovic'i kadrosuna katmayı planlıyor. Kanarya'nın Vlahovic'e ilgisini İtalyan medyası da duyurdu.
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