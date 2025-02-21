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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye 2 bomba transfer! O isim Galatasaray ile anılıyordu

Fenerbahçe'ye 2 bomba transfer! O isim Galatasaray ile anılıyordu

Fenerbahçe, özellikle son haftalarda çizdiği başarılı grafik ve yaptığı transfer hamleleri ile birlikte taraftarlarının yüzünü güldürdü. Son olarak Jose Mourinho'nun talimatı ile biri daha önce Galatasaray ile anılan iki oyuncu için çalışmaların başladığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 06:50
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Fenerbahçe'ye 2 bomba transfer! O isim Galatasaray ile anılıyordu

Fenerbahçe'de Jose Mourinho gelecek sezonun planlamalarına şimdiden başladı. İşte gündemdeki isimler...

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Fenerbahçe'ye 2 bomba transfer! O isim Galatasaray ile anılıyordu

Gelecek sezonun transfer planlamasını yapmaya başlayan Fenerbahçe özellikle iki isim üzerinde yoğunlaşmış durumda. Kanarya, ara transfer döneminde G.Saray'la da adı anılan Eintracht Frankfurt'un 25 yaşındaki Brezilyalı stoperi Tuta'yı ezeli rakibine kaptırmamak için şimdiden temaslara başladı.

Fenerbahçe'ye 2 bomba transfer! O isim Galatasaray ile anılıyordu

Sarı-lacivertliler, Juventus'un Sırp santrforu Dusan Vlahovic'i de yakın markaja aldı. Sözleşmesi bitecek 38 yaşındaki Dzeko'nun durumuna göre hareket edecek olan Fenerbahçe, Boşnak golcünün yerine 25 yaşındaki Vlahovic'i kadrosuna katmayı planlıyor. Kanarya'nın Vlahovic'e ilgisini İtalyan medyası da duyurdu.

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