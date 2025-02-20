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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldızı mumla arıyorlar! Gidişi problem oldu

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldızı mumla arıyorlar! Gidişi problem oldu

Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde katılan o isimlerden biriyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Eski kulübünün yıldız ismin gidişinin ardından problem yaşadığı ifade edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 15:38
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldızı mumla arıyorlar! Gidişi problem oldu

Ara transferde Fenerbahçe'ye imza atan Anderson Talisca eski takımı Al-Nassr'da krize neden oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldızı mumla arıyorlar! Gidişi problem oldu

Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın ayrılığı sonrası Arabistan ekibi, skor yapmakta zorluk yaşıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldızı mumla arıyorlar! Gidişi problem oldu

ANDERSON TALISCA, 2. KEZ SÜPER LİG'DE

Bir dönem Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Anderson Talisca, yıllar sonra Türkiye'ye döndü.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldızı mumla arıyorlar! Gidişi problem oldu

Fenerbahçe, Al-Nassr'dan Brezilyalı yıldızı kadrosuna katarak büyük ses getirdi ve 2026'nın yazına kadar sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldızı mumla arıyorlar! Gidişi problem oldu

ARABİSTAN'DA KRİZ ÇIKTI

Anderson Talisca'nın ayrılığı sonrası Al-Nassr'da kriz çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldızı mumla arıyorlar! Gidişi problem oldu

Akşam'ın Suudi Arabistan basınından derlediği habere göre; Al-Nassr'da Talisca mumla aranıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldızı mumla arıyorlar! Gidişi problem oldu

Brezilyalı yıldızın, Cristiano Ronaldo'dan daha çok skor katkısı verdiği belirtilirken, Al-Nassr'ın kendi ayağına sıktığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldızı mumla arıyorlar! Gidişi problem oldu

FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 5 resmi maça çıkan Anderson Talisca, bu karşılaşmaların 3'ünde ilk 11'de yer aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldızı mumla arıyorlar! Gidişi problem oldu

Toplam 240 dakika sahada kalan 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 2 golle takımına katkıda bulundu.

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