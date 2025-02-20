TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldızı mumla arıyorlar! Gidişi problem oldu
Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde katılan o isimlerden biriyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Eski kulübünün yıldız ismin gidişinin ardından problem yaşadığı ifade edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Fenerbahçe, Al-Nassr'dan Brezilyalı yıldızı kadrosuna katarak büyük ses getirdi ve 2026'nın yazına kadar sözleşme imzaladı.
ARABİSTAN'DA KRİZ ÇIKTI
Anderson Talisca'nın ayrılığı sonrası Al-Nassr'da kriz çıktı.
Akşam'ın Suudi Arabistan basınından derlediği habere göre; Al-Nassr'da Talisca mumla aranıyor.
Brezilyalı yıldızın, Cristiano Ronaldo'dan daha çok skor katkısı verdiği belirtilirken, Al-Nassr'ın kendi ayağına sıktığı ifade edildi.
FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 5 resmi maça çıkan Anderson Talisca, bu karşılaşmaların 3'ünde ilk 11'de yer aldı.
Toplam 240 dakika sahada kalan 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 2 golle takımına katkıda bulundu.
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