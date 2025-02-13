Zafer günü

UEFA Avrupa Ligi'nde son anda play-off biletini kapan F.Bahçe, bugün Belçika ekibi Anderlecht'i konuk etmeye hazırlanıyor. Saha ve seyirci avantajını kullanarak 20 Şubat'ta oynanacak rövanş öncesinde elini güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler tamamen galibiyete kenetlenmiş durumda. Bugüne kadar Avrupa kupalarında 282 karşılaşmaya çıkan Sarı Kanarya, 111 galibiyet elde ederken sahadan da 111 kez yenilgiyle ayrıldı. 60 mücadele ise eşitlikle sona erdi.

FENERBAHÇE ÜSTÜN

İki takım tarihlerinde 7. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 6 karşılaşmanın 3'ünü temsilcimiz kazanırken 2 karşılaşma ise eşitlikle sona erdi. Belçika ekibi ilk ve tek galibiyetini ise bundan 60 yıl önce 1965 senesinde elde etmişti. Bugüne kadar Belçika takımlarıyla 11 kez mücadele eden F.Bahçe, toplamda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

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Fener'ın en büyük hücum silahları Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri bu sezon forma giydikleri resmi maçlarda toplam 38 gole katkı sağladı.

4 EKSİK VAR

F.Bahçe'de Anderlecht maçında 4 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlıkları bulunan İsmail, Çağlar ve Djiku, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıktan kurtulan ancak henüz hazır duruma gelemeyen kaleci Livakovic'in ise oynaması beklenmiyor.

28 MAÇTA 5 YENİLGİ

F.Bahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde kolay kolay yenilmiyor. Sarı-lacivertliler oynadığı son 28 maçta sadece 5 mağlubiyet gördü. Fenerbahçe, söz konusu süreçte 10 beraberlik elde ederken, 13 de galibiyet yaşadı ve ülke puanına önemli bir katkı sağladı.

İŞTE KARŞILAŞMANIN MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Amrabat, Mert Hakan, Fred, Kostic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri, Dzeko.

Anderlecht: Coosemans, Sardella, Hey, Adryelson, A'sson, Dendoncker, Verschaeren, Stroeykens, Huerta, Hazard, Dolberg.