Fenerbahçe'de flaş Dusan Tadic gelişmesi! Sezon sonunda transfer...
Bu sezon forma giydiği maçlarda verdiği skor katkısı ile takımını sırtlayan isimlerin başında gelen Dusan Tadic'in Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyor. Öte yandan oyuncuyu transfer etmek isteyen takım ve sarı lacivertli yönetimin Sırp yıldız ile ilgili aldığı karar ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB spor haberi)
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Öte yandan Sırp yıldıza eski takımı Ajax talip oldu.
36 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun kararını sezon sonunda vermesi bekleniyor.
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