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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş Dusan Tadic gelişmesi! Sezon sonunda transfer...

Fenerbahçe'de flaş Dusan Tadic gelişmesi! Sezon sonunda transfer...

Bu sezon forma giydiği maçlarda verdiği skor katkısı ile takımını sırtlayan isimlerin başında gelen Dusan Tadic'in Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyor. Öte yandan oyuncuyu transfer etmek isteyen takım ve sarı lacivertli yönetimin Sırp yıldız ile ilgili aldığı karar ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 11:46
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Fenerbahçe'de flaş Dusan Tadic gelişmesi! Sezon sonunda transfer...

Devre arasında yaptığı yıldız transferler ile ses getiren Fenerbahçe'de ayrılık ihtimalleri üzerinde durulan isimlerden birisi Dusan Tadic…

Fenerbahçe'de flaş Dusan Tadic gelişmesi! Sezon sonunda transfer...

Sarı lacivertliler ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyununun kararı beklenirken yönetimden sürpriz bir hamle geldi.

Fenerbahçe'de flaş Dusan Tadic gelişmesi! Sezon sonunda transfer...

Oyuncunun verdiği performanstan ve saha içerisindeki liderliğinden memnun olan Kadıköy yönetiminin Tadic'in sözleşmesini 1 yıl uzatmayı planladığı ortaya çıktı.

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