Fenerbahçe'de flaş Dusan Tadic gelişmesi! Sezon sonunda transfer...

Devre arasında yaptığı yıldız transferler ile ses getiren Fenerbahçe'de ayrılık ihtimalleri üzerinde durulan isimlerden birisi Dusan Tadic…

Sarı lacivertliler ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyununun kararı beklenirken yönetimden sürpriz bir hamle geldi.