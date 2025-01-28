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Mikail Faye iddiası
Kadrosuna Diego Carlos ve Milan Skriniar gibi iki önemli stoperi katan F.Bahçe için Fransa'dan bir iddia daha ortaya atıldı. Fransız medyasından Foot Mercato'nun haberine göre; sarı-lacivertliler, Rennes'de forma giyen Senegalli stoper, Mikayil Faye ile ilgileniyor. Sol stoper için F.Bahçe'nin ısrarcı olduğu da dile getirildi. Sezon başında Barcelona'dan 10 milyon 300 bin euro bonservis bedeliyle Fransız ekibine transfer olan Faye, 10 maçta sadece 665 dakika süre alabildi. Bu durumdan rahatsız olan 20 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmak istediği de haberin detayında yer aldı.
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