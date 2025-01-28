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Haberler Fenerbahçe Maestro'ya hücum

Maestro'ya hücum

Bu sezon Adana Demirspor forması ile gösterdiği performansla dikkat çeken Maestro, 4 büyük takımın ilgisini çekiyor. Adana ekibinin bir önceki dönemde ikinci başkanlığını yapan, bu dönemde ise kulüp adına hareket eden Metin Korkmaz, Radyospor'a şu açıklamalarda bulundu: "'Deniz ve Maestro için yurt dışı ve yurtiçinden çok sayıda resmî teklif aldık. Beşiktaş, Maestro'yu çok istedi ve 1.5 milyon Euro teklif etti. Biz geri çevirdik.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 06:50
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Maestro'ya hücum

Bu sezon Adana Demirspor forması ile gösterdiği performansla dikkat çeken Maestro, 4 büyük takımın ilgisini çekiyor. Adana ekibinin bir önceki dönemde ikinci başkanlığını yapan, bu dönemde ise kulüp adına hareket eden Metin Korkmaz, Radyospor'a şu açıklamalarda bulundu: "'Deniz ve Maestro için yurt dışı ve yurtiçinden çok sayıda resmî teklif aldık. Beşiktaş, Maestro'yu çok istedi ve 1.5 milyon Euro teklif etti. Biz geri çevirdik.

DENİZ'E DE TALİP ÇOK

Udinese bunun iki katından fazlasını teklif etmişti. F.Bahçe ise Maestro ve Deniz için 3 milyon euro teklif etti. Ayrıca 'Deniz 1 buçuk yıl sizde kiralık oynasın sonra bize gelsin' dediler. Bu teklifi de geri çevirdik. G.Saray da Deniz ve Maestro'nun transfer koşullarını sordu. Ama anladığım kadarıyla onların transferdeki önceliği kanat forvet. Ondan sonra teklif yapacaklar. Trabzonspor'un da bir ilgisi var."

FİYATI 5 MİLYON EURO

Metin Korkmaz Maestro için en az 5 milyon Euro beklediklerini belirterek, "Bizim onun transferiyle ilgili belirlediğimiz taban fiyat 5 milyon Euro. Kalecimiz Deniz henüz 16 yaşında ve Süper Lig'de banko top oynuyor. Süper Lig'de tüm büyük kulüpler onun transferine talip. Galatasaray'la Deniz için konuştuk. Bu transferde istekliler. F.Bahçe de Deniz'in öncelikleri olduğunu belirtti" dedi.

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