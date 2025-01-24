Fenerbahçe'den Fransız yıldıza kanca! Anelka transferde etkin rol oynayacak

Ancak Cherki'nin ikna edilmesi gerekiyor. Sarı-Lacivertli yönetimin ise Cezayir asıllı futbolcuyu Nicolas Anelka ile ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

Ayrıca dün oynanan Avrupa Ligi maçı öncesi Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas ile Fenerbahçeli kurmayların bu konu hakkında fikir alışverişi yaptığı gelen bilgiler arasında.