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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Fransız yıldıza kanca! Anelka transferde etkin rol oynayacak

Fenerbahçe'den Fransız yıldıza kanca! Anelka transferde etkin rol oynayacak

Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. 10 numara takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertliler Fransız yıldızın peşine düştü. Sarı lacivertlilerin efsane ismi Nicolas Anelka transferde etkili rol oynayacak. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 14:26
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Fenerbahçe'den Fransız yıldıza kanca! Anelka transferde etkin rol oynayacak

Fenerbahçe'nin Olympique Lyon'un genç yeteneği Rayan Cherki'nin peşinde olduğu Fransız basını tarafından iddia edildi.

Fenerbahçe'den Fransız yıldıza kanca! Anelka transferde etkin rol oynayacak

Fransız yıldızın 22 milyon Euro serbest kalma maddesi karşılığında takımdan ayrılabileceği haberde aktarıldı.

Fenerbahçe'den Fransız yıldıza kanca! Anelka transferde etkin rol oynayacak

Takvim'in haberine göre; sarı-laciverlilerin uygun şartların oluşması durumunda bu parayı hazırlayacağı konuşuluyor.

Fenerbahçe'den Fransız yıldıza kanca! Anelka transferde etkin rol oynayacak

Ancak Cherki'nin ikna edilmesi gerekiyor. Sarı-Lacivertli yönetimin ise Cezayir asıllı futbolcuyu Nicolas Anelka ile ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'den Fransız yıldıza kanca! Anelka transferde etkin rol oynayacak

Ayrıca dün oynanan Avrupa Ligi maçı öncesi Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas ile Fenerbahçeli kurmayların bu konu hakkında fikir alışverişi yaptığı gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'den Fransız yıldıza kanca! Anelka transferde etkin rol oynayacak

Piyasa değeri 30 milyon Euro olan futbolcunun 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'den Fransız yıldıza kanca! Anelka transferde etkin rol oynayacak

Bu sezon Lyon formasıyla 22 maçta forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'den Fransız yıldıza kanca! Anelka transferde etkin rol oynayacak

Genç yıldıza Bayern Münih; Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in ilgisi olduğu biliniyor. 1.77 boyundaki kanat, 2010 yılında Lyon altyapısında dikkat çekerek 2019'da A takıma seçildi.

Fenerbahçe'den Fransız yıldıza kanca! Anelka transferde etkin rol oynayacak

Fransa'nın çeşitli yaş kategorilerinde milli formayı giyen Cherki; U16, U19 ve U21 takımlarında görev aldı.

Fenerbahçe'den Fransız yıldıza kanca! Anelka transferde etkin rol oynayacak

2024 yılında Fransa U23 Milli Takımı'na çağrılan oyuncu, burada da performansıyla göz doldurdu.

Fenerbahçe'den Fransız yıldıza kanca! Anelka transferde etkin rol oynayacak

Lyon Başkanı Jean Michel Aulas, genç oyuncunun 8 kez Ballon d'Or kazanan Messi'ye benzediğini belirtirken "Cherki, teknik kalite açısından Messi ile karşılaştırılabilir" demişti.

Fenerbahçe'den Fransız yıldıza kanca! Anelka transferde etkin rol oynayacak

Cherki, Cristiano Ronaldo'yu ilham kaynağı olarak gördüğünü söylerken "Birçok idolüm vardı ama bence en iyisi ve takip edilmesi gereken o" ifadelerini kullanmıştı.

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