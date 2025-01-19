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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! Antony kiralık olarak gidiyor

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! Antony kiralık olarak gidiyor

Trendyol Süper Lig'de takımlar, devre arası çalışmalarını bütün hızıyla sürdürüyor. İsmi yaz transfer döneminden bu yana zaman zaman Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan ve Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen Antony'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş Fenerbahçe transfer haberleri (BJK FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 13:51
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! Antony kiralık olarak gidiyor

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin devre arası hedefleri arasında gösterilen Antony'nin yeni takımı belli oldu.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! Antony kiralık olarak gidiyor

Brezilyalı kanat oyuncusu, 2022 yazında Hollanda ekibi Ajax'tan 95 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Old Trafford'a transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! Antony kiralık olarak gidiyor

Antony'nin daha önce United'ın patronu Erik ten Hag ile olan ilişkisi nedeniyle kendisinden çok şey bekleniyordu.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! Antony kiralık olarak gidiyor

Ancak Brezilyalı oyuncu, ilk 11'de düzenli bir yer bulmakta zorlandığı için ödenen yüksek bonservis bedelini karşılayamadı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! Antony kiralık olarak gidiyor

Antony, tüm kulvarlarda 95 maçta sadece 12 gol atabildi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! Antony kiralık olarak gidiyor

Ocak transfer döneminin açılmasıyla birlikte 24 yaşındaki oyuncunun adı Old Trafford'dan ayrılabileceği yönünde yoğun şekilde konuşulmaya başlandı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! Antony kiralık olarak gidiyor

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin dış basından derlediği habere göre Manchester United, Antony'nin kiralık gönderilmesi konusunda İspanyol La Liga ekibi Real Betis ile anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! Antony kiralık olarak gidiyor

Kiralama anlaşmasının satın alma opsiyonunu içermediği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! Antony kiralık olarak gidiyor

Gazeteci Matteo Moretto sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Betis ile Manchester United arasında Antony Matheus dos Santos için sözlü anlaşma sağlandı." dedi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! Antony kiralık olarak gidiyor

Ayrıca Moretta, "Brezilyalı oyuncu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak geldi" ifadelerini kullandı.

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