TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! Antony kiralık olarak gidiyor
Trendyol Süper Lig'de takımlar, devre arası çalışmalarını bütün hızıyla sürdürüyor. İsmi yaz transfer döneminden bu yana zaman zaman Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan ve Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen Antony'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş Fenerbahçe transfer haberleri (BJK FB spor haberi)
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Ancak Brezilyalı oyuncu, ilk 11'de düzenli bir yer bulmakta zorlandığı için ödenen yüksek bonservis bedelini karşılayamadı.
Antony, tüm kulvarlarda 95 maçta sadece 12 gol atabildi.
Ocak transfer döneminin açılmasıyla birlikte 24 yaşındaki oyuncunun adı Old Trafford'dan ayrılabileceği yönünde yoğun şekilde konuşulmaya başlandı.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin dış basından derlediği habere göre Manchester United, Antony'nin kiralık gönderilmesi konusunda İspanyol La Liga ekibi Real Betis ile anlaşmaya vardı.
Kiralama anlaşmasının satın alma opsiyonunu içermediği öne sürüldü.
Gazeteci Matteo Moretto sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Betis ile Manchester United arasında Antony Matheus dos Santos için sözlü anlaşma sağlandı." dedi.
Ayrıca Moretta, "Brezilyalı oyuncu sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak geldi" ifadelerini kullandı.
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