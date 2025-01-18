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Haberler Fenerbahçe Milan'dan Pavlovic transferinde Fenerbahçe'yi kızdıran cevap!

Milan'dan Pavlovic transferinde Fenerbahçe'yi kızdıran cevap!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya son olarak transferde gündemine aldığı Strahinja Pavlovic için Milan'a teklifini iletti. İtalyan ekibinden ise sarı-lacivertlilere flaş yanıt geldi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 11:12
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Milan'dan Pavlovic transferinde Fenerbahçe'yi kızdıran cevap!

Fenerbahçe yönetimi, stoper takviyesinde bir diğer hedefi Strahinja Pavlovic için Milan'ın kapısını çalmış ve 18 milyon Euro'luk teklif yapmıştı.

Milan'dan Pavlovic transferinde Fenerbahçe'yi kızdıran cevap!

İtalyan ekibinin CEO'su Giorgio Furlani, SABAH Spor'a transferin detaylarıyla ilgili kısa bir açıklama yaptı.

Milan'dan Pavlovic transferinde Fenerbahçe'yi kızdıran cevap!

23 yaşındaki 1.94 cm boyundaki defans oyuncusunun kendileri için değerinin yüksek olduğuna dikkat çeken Furlani, sarı-lacivertli yönetimin önerdiği rakamın beklentilerinin çok altında kaldığına vurgu yaptı.

Milan'dan Pavlovic transferinde Fenerbahçe'yi kızdıran cevap!

Milan'ın bu transferde kapıyı 25 milyon Euro'dan açtığı öğrenilirken, Fenerbahçe cephesinin kiralama formülü üzerinden görüşmeleri yürütmeyi düşündüğü ifade edildi.

Milan'dan Pavlovic transferinde Fenerbahçe'yi kızdıran cevap!

Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pavlovic'in güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro.

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