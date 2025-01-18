Milan'dan Pavlovic transferinde Fenerbahçe'yi kızdıran cevap!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya son olarak transferde gündemine aldığı Strahinja Pavlovic için Milan'a teklifini iletti. İtalyan ekibinden ise sarı-lacivertlilere flaş yanıt geldi. İşte haberin detayları...
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Milan'ın bu transferde kapıyı 25 milyon Euro'dan açtığı öğrenilirken, Fenerbahçe cephesinin kiralama formülü üzerinden görüşmeleri yürütmeyi düşündüğü ifade edildi.
Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pavlovic'in güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro.
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