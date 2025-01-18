Milan'dan Pavlovic transferinde Fenerbahçe'yi kızdıran cevap!

Fenerbahçe yönetimi, stoper takviyesinde bir diğer hedefi Strahinja Pavlovic için Milan'ın kapısını çalmış ve 18 milyon Euro'luk teklif yapmıştı.

İtalyan ekibinin CEO'su Giorgio Furlani, SABAH Spor'a transferin detaylarıyla ilgili kısa bir açıklama yaptı.