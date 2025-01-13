Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt: Ahlak dersi veremezler!

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 19. haftasında Konyasporu 3-2 mağlup ettiği maç sonrası Galatasaray'dan Fenerbahçe paylaşımı gelmişti.
Galatasaray'ın yaptığı paylaşıma sarı lacivertlilerden yanıt gecikmedi.
Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:
"-Karaborsa bilet skandalına adını yazdıran
-Yüz yıllık formasına illegal bahis sitesi reklamı alan
-Usülsüz kontratlar yapan
-Rakip takımların oyuncularını ayartmayı kültür haline getiren
-Şampiyonluk posterlerinden oyuncularını silen
-Sezonlar boyunca skandal hakem hatalarıyla, hak edilmeyen puanlara, haram şampiyonluklara damga vuranlar AHLAK DERSİ VEREMEZ!"
🔴 Karaborsa bilet skandalına adını yazdıran🔴 Yüz yıllık formasına illegal bahis sitesi reklamı alan 🔴 Usülsüz kontratlar yapan🔴 Rakip takımların oyuncularını ayartmayı kültür haline getiren 🔴 Şampiyonluk posterlerinden oyuncularını silen🔴 Sezonlar boyunca skandal…— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 13, 2025