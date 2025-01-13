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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt: Ahlak dersi veremezler!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt: Ahlak dersi veremezler!

Fenerbahçe'den Galatasaray'ın yaptığı paylaşıma flaş bir yanıt geldi. Sarı lacivertli ekibin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sert ifadeler kullanıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2025 Salı 00:13
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş yanıt: Ahlak dersi veremezler!

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 19. haftasında Konyasporu 3-2 mağlup ettiği maç sonrası Galatasaray'dan Fenerbahçe paylaşımı gelmişti.

Galatasaray'ın yaptığı paylaşıma sarı lacivertlilerden yanıt gecikmedi.

Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:

"-Karaborsa bilet skandalına adını yazdıran

-Yüz yıllık formasına illegal bahis sitesi reklamı alan

-Usülsüz kontratlar yapan

-Rakip takımların oyuncularını ayartmayı kültür haline getiren

-Şampiyonluk posterlerinden oyuncularını silen

-Sezonlar boyunca skandal hakem hatalarıyla, hak edilmeyen puanlara, haram şampiyonluklara damga vuranlar AHLAK DERSİ VEREMEZ!"

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