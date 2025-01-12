Fenerbahçe'nin Tümosan Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Tümosan Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Tümosan Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak sarı-lacivertlilerde kamp kadrosu belli oldu. Bu müsabakanın hazırlıklarını tesislerinde tamamlayan Fenerbahçe, bugün Konya'ya hareket edecek.

Sarı-lacivertli kafilede sakatlığı bulunan İsmail Yüksek'in yanı sıra kart cezalısı Sofyan Amrabat yer almadı.

KAMP KADROSUNDA ŞU İSİMLER BULUNUYOR:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun."

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