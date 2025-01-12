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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Tümosan Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe'nin Tümosan Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin son olarak bu mücadeledeki kamp kadrosu açıklandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 16:38 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 16:49
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Fenerbahçe'nin Tümosan Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Tümosan Konyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Tümosan Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak sarı-lacivertlilerde kamp kadrosu belli oldu. Bu müsabakanın hazırlıklarını tesislerinde tamamlayan Fenerbahçe, bugün Konya'ya hareket edecek.

Sarı-lacivertli kafilede sakatlığı bulunan İsmail Yüksek'in yanı sıra kart cezalısı Sofyan Amrabat yer almadı.

KAMP KADROSUNDA ŞU İSİMLER BULUNUYOR:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun."

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