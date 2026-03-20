Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan , kulübün sosyal medya hesabı üzerinden Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Doğan mesajında, Ramazan ayının ardından bayrama ulaşmanın huzur ve mutluluğunu camia olarak birlikte yaşadıklarını ifade etti. Bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren özel günler olduğuna dikkat çeken Doğan, Trabzonspor'un elde ettiği başarılarda da bu dayanışma ruhunun büyük pay sahibi olduğunu vurguladı.

Kulübün geleceği adına kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini belirten Doğan, taraftarlardan aldıkları güçle Trabzonspor'u daha ileriye taşıyacak adımlar atmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Mesajının sonunda Ramazan Bayramı'nın Türkiye'ye, millete ve Trabzonspor camiasına sağlık, huzur ve esenlik getirmesi temennisinde bulunan Ertuğrul Doğan, sözlerini sevgi ve saygı ifadeleriyle tamamladı.

İŞTE O PAYLAŞIM