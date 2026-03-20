Bournemouth-Manchester United CANLI İZLE | Maç saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere'de haftanın açılışında Bournemouth ile Manchester United kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi, 2026 yılına damga vuran 10 maçlık yenilmezlik serisiyle dikkat çekerken; son haftalarda gol yollarında yaşadığı durgunluğu Evanilson ile aşmaya çalışacak. Konuk ekip cephesinde ise moraller en üst seviyede. Geçtiğimiz hafta Aston Villa'yı 3-1 mağlup ederek üçüncülük koltuğunu perçinleyen Manchester United, bu sezonun asist kralı Bruno Fernandes ve golcüleri Bryan Mbeumo'nun hücum gücüne güveniyor. İşte Bournemouth-Manchester United maçının detayları...

Bournemouth-Manchester United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 31. hafta açılış maçı kapsamındaki Bournemouth-Manchester United maçı, 20 Mayıs Cuma günü oynanacak. Müsabaka Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Bournemouth-Manchester United MAÇI HANGİ KANALDA?

Bournemouth-Manchester United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Bournemouth-Manchester United MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Scott, Christie; Brooks, Tavernier, Rayan; Evanilson

Manchester United: Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Fernandes, Cunha; Mbeumo