Ziraat Türkiye Kupası
Bournemouth-Manchester United CANLI İZLE | Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig’de 31. haftanın açılış maçında, 41 puanla 10. sırada yer alan Bournemouth, sahasında 54 puanla 3. sırada bulunan dev rakibi Manchester United’ı konuk ediyor. Teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde çıktığı son 10 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen ancak son 4 maçından beraberlikle ayrılan Bournemouth, bu seriyi dev bir galibiyetle taçlandırmak istiyor. Diğer yanda ise Michael Carrick yönetiminde müthiş bir form yakalayan ve Şampiyonlar Ligi potasında yerini sağlamlaştıran Manchester United, zirve takibini sürdürmek adına Vitality Stadyumu’ndan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Peki Bournemouth-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 20 Mart 2026 Cuma 10:10
Bournemouth-Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere'de haftanın açılışında Bournemouth ile Manchester United kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi, 2026 yılına damga vuran 10 maçlık yenilmezlik serisiyle dikkat çekerken; son haftalarda gol yollarında yaşadığı durgunluğu Evanilson ile aşmaya çalışacak. Konuk ekip cephesinde ise moraller en üst seviyede. Geçtiğimiz hafta Aston Villa'yı 3-1 mağlup ederek üçüncülük koltuğunu perçinleyen Manchester United, bu sezonun asist kralı Bruno Fernandes ve golcüleri Bryan Mbeumo'nun hücum gücüne güveniyor. İşte Bournemouth-Manchester United maçının detayları...

Bournemouth-Manchester United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 31. hafta açılış maçı kapsamındaki Bournemouth-Manchester United maçı, 20 Mayıs Cuma günü oynanacak. Müsabaka Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Bournemouth-Manchester United MAÇI HANGİ KANALDA?

Bournemouth-Manchester United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Bournemouth-Manchester United MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Senesi, Truffert; Scott, Christie; Brooks, Tavernier, Rayan; Evanilson

Manchester United: Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Fernandes, Cunha; Mbeumo

Beşiktaş-Kasımpaşa maçı sonrası flaş sözler!
F.Bahçe'den bomba transfer! G.Saray da istemişti ancak...
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Başkan Erdoğan'dan bayram mesajı: "Binlerce insanı katleden İsrail bunun bedelini ödeyecek"
Osimhen'in sakatlığı hakkında flaş gerçekler!
Lang'dan Osimhen paylaşımı!
Ertuğrul Doğan'dan Ramazan Bayramı mesajı Ertuğrul Doğan'dan Ramazan Bayramı mesajı 09:32
F.Bahçe'den bomba transfer! G.Saray da istemişti ancak... F.Bahçe'den bomba transfer! G.Saray da istemişti ancak... 09:23
Beşiktaş-Kasımpaşa maçı sonrası flaş sözler! Beşiktaş-Kasımpaşa maçı sonrası flaş sözler! 09:01
Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu! Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu! 01:52
Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu! Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu! 01:51
Sergen Yalçın: G.Saray mağlubiyeti... Sergen Yalçın: G.Saray mağlubiyeti... 00:37
Daha Eski
F.Bahçeli isme Komşu'dan transfer kancası! F.Bahçeli isme Komşu'dan transfer kancası! 00:37
Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı yendi! Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı yendi! 00:37
Lang'dan Osimhen paylaşımı! Lang'dan Osimhen paylaşımı! 00:37
Beşiktaş maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon Beşiktaş maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon 00:37
Konyaspor'a tek gol yetti Konyaspor'a tek gol yetti 00:37
A. Efes evinde Monaco'ya kaybetti! A. Efes evinde Monaco'ya kaybetti! 00:37