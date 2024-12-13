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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den kritik kararlar! İşte yönetimin çıkış planı

Fenerbahçe'den kritik kararlar! İşte yönetimin çıkış planı

Fenerbahçe'nin üst üste aldığı Beşiktaş ve A.Bilbao yenilgileri tribünlerin sabrını taşırdı. Sarı laciverli yönetim duruma el koymak için ilk adımı attı. A Bilbao karşılaşmasının ardından acil toplantı yapan kurmaylar, yeni kararlar aldı. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler....

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 06:50
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Fenerbahçe'den kritik kararlar! İşte yönetimin çıkış planı

Fenerbahçe'de Beşiktaş karşısında alınan 1-0'lık yenilginin şoku atlatılamamışken, Avrupa Ligi'nde de Athletic Bilbao'ya Kadıköy'de 2-0 kaybedilmesi bardağı taşırdı.

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Fenerbahçe'den kritik kararlar! İşte yönetimin çıkış planı

Bu sonuç tribünleri de böldü. Bir grup isyan bayrağını açarken, 'Yönetim istifa' tezahüratları başladı.

Fenerbahçe'den kritik kararlar! İşte yönetimin çıkış planı

Sarı-lacivertli yönetim alınan iki yenilgi sonrası acil olarak toplandı.

Fenerbahçe'den kritik kararlar! İşte yönetimin çıkış planı

Sabah'ta yer alan habere göre; teknik direktör Jose Mourinho'yla yola devam kararı alınırken, kadroda ise radikal hamleler yapılacak.

Fenerbahçe'den kritik kararlar! İşte yönetimin çıkış planı

EN-NESYRİ TEKLİFİ DÜŞÜNÜLECEK

Fenerbahçe'de beklenen performansı bir türlü ortaya koyamayan En-Nesyri, 11 başladığı Athletic Bilbao maçında da önemli pozisyonları harcadı.

Fenerbahçe'den kritik kararlar! İşte yönetimin çıkış planı

Daha önce Faslı golcü için gelen teklifleri değerlendirmeyen yönetim, bu konuyu bir kez daha düşünmeye karar verdi.

Fenerbahçe'den kritik kararlar! İşte yönetimin çıkış planı

Yaklaşık bir ay önce Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'dan En-Nesyri için net 30 milyon Euro'luk bir teklif gelmişti.

Fenerbahçe'den kritik kararlar! İşte yönetimin çıkış planı

TALISCA İÇİN TEMASA GEÇİLECEK
Fenerbahçe yönetimi pazarlık konusunda çok sıkı bir şekilde ilerlediği Talisca transferi için gaza basmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den kritik kararlar! İşte yönetimin çıkış planı

Sarı lacivertliler, maddi konulara öncelik verse de alınan mağlubiyetlerin ardından gözünü karartmış durumda. Fenerbahçe cephesi, önümüzdeki hafta Brezilyalı yıldız futbolcuyu bitirmek için Al Nassr kulübü ve oyuncu ile temaslarını sıklaştıracak.

Fenerbahçe'den kritik kararlar! İşte yönetimin çıkış planı

BECAO'NUN YERİNE SAVUNMACI GELECEK

Savunmada ciddi hatalar yapan Fenerbahçe, kaliteli üst düzey bir defans oyuncusu almaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den kritik kararlar! İşte yönetimin çıkış planı

Rodrigo Becao'yu oynatmayan ve kadroda düşünmeyen Jose Mourinho, Bilbao maçı sonrası Becao'nun istediği tarzda olmadığını açık bir şekilde dile getirmişti.

Fenerbahçe'den kritik kararlar! İşte yönetimin çıkış planı

Brezilyalı stoperin ayrılmasına da izin verdi. Yönetim Becao'yu gönderip, yabancı kontenjanında yer açıp üst düzey bir stoper oyuncusu almayı planlıyor.

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