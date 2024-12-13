Fenerbahçe'den kritik kararlar! İşte yönetimin çıkış planı
Fenerbahçe'nin üst üste aldığı Beşiktaş ve A.Bilbao yenilgileri tribünlerin sabrını taşırdı. Sarı laciverli yönetim duruma el koymak için ilk adımı attı. A Bilbao karşılaşmasının ardından acil toplantı yapan kurmaylar, yeni kararlar aldı. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler....
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Sabah'ta yer alan habere göre; teknik direktör Jose Mourinho'yla yola devam kararı alınırken, kadroda ise radikal hamleler yapılacak.
EN-NESYRİ TEKLİFİ DÜŞÜNÜLECEK
Fenerbahçe'de beklenen performansı bir türlü ortaya koyamayan En-Nesyri, 11 başladığı Athletic Bilbao maçında da önemli pozisyonları harcadı.
Daha önce Faslı golcü için gelen teklifleri değerlendirmeyen yönetim, bu konuyu bir kez daha düşünmeye karar verdi.
Yaklaşık bir ay önce Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'dan En-Nesyri için net 30 milyon Euro'luk bir teklif gelmişti.
TALISCA İÇİN TEMASA GEÇİLECEK
Fenerbahçe yönetimi pazarlık konusunda çok sıkı bir şekilde ilerlediği Talisca transferi için gaza basmaya hazırlanıyor.
Sarı lacivertliler, maddi konulara öncelik verse de alınan mağlubiyetlerin ardından gözünü karartmış durumda. Fenerbahçe cephesi, önümüzdeki hafta Brezilyalı yıldız futbolcuyu bitirmek için Al Nassr kulübü ve oyuncu ile temaslarını sıklaştıracak.
BECAO'NUN YERİNE SAVUNMACI GELECEK
Savunmada ciddi hatalar yapan Fenerbahçe, kaliteli üst düzey bir defans oyuncusu almaya hazırlanıyor.
Rodrigo Becao'yu oynatmayan ve kadroda düşünmeyen Jose Mourinho, Bilbao maçı sonrası Becao'nun istediği tarzda olmadığını açık bir şekilde dile getirmişti.
Brezilyalı stoperin ayrılmasına da izin verdi. Yönetim Becao'yu gönderip, yabancı kontenjanında yer açıp üst düzey bir stoper oyuncusu almayı planlıyor.
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