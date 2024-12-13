Fenerbahçe'den kritik kararlar! İşte yönetimin çıkış planı

Sabah'ta yer alan habere göre; teknik direktör Jose Mourinho'yla yola devam kararı alınırken, kadroda ise radikal hamleler yapılacak.

EN-NESYRİ TEKLİFİ DÜŞÜNÜLECEK Fenerbahçe'de beklenen performansı bir türlü ortaya koyamayan En-Nesyri, 11 başladığı Athletic Bilbao maçında da önemli pozisyonları harcadı.