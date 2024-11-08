TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Yapılacak görüşme...
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen kısa sürede etkisini göstermeye başladı. Attığı gollerle adından söz ettiren Nijeryalı yıldız için flaş bir gelişme yaşanıyor. Fenerbahçe'nin, dünyaca ünlü golcü için devreye girdiği belirtildi. Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Napoli ile görüşme yapacağını duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Nijeryalı santrfor bu karşılaşmalarda 6 gol ve 4 asist kaydetti.
Öte yandan Osimhen'in başarılı performansı sonrası dış basından birçok transfer iddiası da gelmeye devam ediyor.
25 yaşındaki forvet için Chelsea, PSG ve Arabistan takımlarının devrede olduğu ifade edilmilşti.
Osimhen ise sarı kırmızılıların, Tottenham ile oynadığı maç sonrası sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını açıkladı.
Osimhen yaptığı açıklamada, "Ben ocakta ayrılmayacağım, sezon sonuna kadar Galatasaray'dayım"
"Daha sonrası için ne olacak bilmiyorum, Galatasaray ile Napoli ne konuşuyorlar"
"Bana gelirseler konuşuruz. Benim çok hoşuma giden, güzel bir kulüp Galatasaray. Ben Galatasaray'da çok mutluyum" dedi.
Tüm bu yaşananlara rağmen Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı bir iddia daha geldi.
Fenerbahçe'nin, yıldız oyuncunun bonservisini almak için ciddi şekilde devrede olduğu öğrenildi.
Konuya dair haberi ise Portekiz basını açıkladı.
İşte ayrıntılar...
F.BAHÇE, G.SARAY'I EKARTE EDEBİLİR!
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün O Jogo'dan derlediği habere göre; Fenerbahçe, Osimhen için büyük bir hamle yapmayı düşünüyor.
Sarı lacivertlilerin, Osimhen'i transfer etmek için Napoli'ye teklifte bulunabileceği belirtildi.
Haberde Osimhen'in ocak ayında 81 milyon Euro, yaz aylarında ise 75 milyon Euro'ya düşecek bir fesih maddesi bulunduğuna dikkat çekildi.
Galatasaray'ın, Osimhen'i elinde tutmak için 50 milyon Euro'dan fazla teklif etmek istemediği aktarıldı.
Fenerbahçe'nin ise Osimhen transferinde önemli bir aşamaya gelebilmek için Napoli'ye 50 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yapması gerektiği vurgulandı.
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