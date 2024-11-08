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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Yapılacak görüşme...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Yapılacak görüşme...

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen kısa sürede etkisini göstermeye başladı. Attığı gollerle adından söz ettiren Nijeryalı yıldız için flaş bir gelişme yaşanıyor. Fenerbahçe'nin, dünyaca ünlü golcü için devreye girdiği belirtildi. Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Napoli ile görüşme yapacağını duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 11:54
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Yapılacak görüşme...

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Yapılacak görüşme...

Dünyaca ünlü forvet, sarı kırmızılılara geldiği günden bu yana ortaya koyduğu performansla büyük övgü topladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Yapılacak görüşme...

Osimhen şu ana kadar Galatasaray'da 8 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Yapılacak görüşme...

Nijeryalı santrfor bu karşılaşmalarda 6 gol ve 4 asist kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Yapılacak görüşme...

Öte yandan Osimhen'in başarılı performansı sonrası dış basından birçok transfer iddiası da gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Yapılacak görüşme...

25 yaşındaki forvet için Chelsea, PSG ve Arabistan takımlarının devrede olduğu ifade edilmilşti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Yapılacak görüşme...

Osimhen ise sarı kırmızılıların, Tottenham ile oynadığı maç sonrası sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Yapılacak görüşme...

Osimhen yaptığı açıklamada, "Ben ocakta ayrılmayacağım, sezon sonuna kadar Galatasaray'dayım"

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Yapılacak görüşme...

"Daha sonrası için ne olacak bilmiyorum, Galatasaray ile Napoli ne konuşuyorlar"

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Yapılacak görüşme...

"Bana gelirseler konuşuruz. Benim çok hoşuma giden, güzel bir kulüp Galatasaray. Ben Galatasaray'da çok mutluyum" dedi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Yapılacak görüşme...

Tüm bu yaşananlara rağmen Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı bir iddia daha geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Yapılacak görüşme...

Fenerbahçe'nin, yıldız oyuncunun bonservisini almak için ciddi şekilde devrede olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Yapılacak görüşme...

Konuya dair haberi ise Portekiz basını açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Yapılacak görüşme...

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Yapılacak görüşme...

F.BAHÇE, G.SARAY'I EKARTE EDEBİLİR!

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün O Jogo'dan derlediği habere göre; Fenerbahçe, Osimhen için büyük bir hamle yapmayı düşünüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Yapılacak görüşme...

Sarı lacivertlilerin, Osimhen'i transfer etmek için Napoli'ye teklifte bulunabileceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Yapılacak görüşme...

Haberde Osimhen'in ocak ayında 81 milyon Euro, yaz aylarında ise 75 milyon Euro'ya düşecek bir fesih maddesi bulunduğuna dikkat çekildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Osimhen operasyonu! Yapılacak görüşme...

Galatasaray'ın, Osimhen'i elinde tutmak için 50 milyon Euro'dan fazla teklif etmek istemediği aktarıldı.

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