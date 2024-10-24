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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Kazanmak için savaşacağız!

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, Manchester United'ı ağırlıyor. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 20:53 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 20:59
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Kazanmak için savaşacağız!

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Manchester United ile karşı karşıya geliyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Jose Mourinho: "Taktiksel olarak bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Onlar da en iyi şekilde hazırlanmışlardır. Bizim zor bir takvimimiz var. Zor maçlara çıkacağız. Alacağımız her puan artı. Saha içerisinde taktiksel bir savaş olacak ama bunu iyi anlamda söylüyorum. Taraftarların benim mesajıma ihtiyacı yok. Onların aşkı ve tutkusu, benim söyleyeceklerimden büyük. Tabii ki takımın kazanması için yardım edeceklerdir. Kazanmak için savaşacağız. İyi hazırlandık, iyi duygularla buraya geldik kazanmak için." ifadelerini kullandı.

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