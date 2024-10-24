Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Manchester United ile yapacakları maç öncesi konuştu. Mourinho taraftarın önemine değinip, "Manchester United'a karşı 11'e 11 kazanamayız. 35 bin kişinin arkamızda olmasına ihtiyacımız var" çıkışını yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, "Onlara başarılar diliyorum. Futbolun doğası gereği onlarla karşılaşacağız ve ben kazanmak istiyorum. Manchester United'ın durumuna güldüğümü ve akıl oyunlarımı yaptığımı düşünüyor olabilirsiniz. Onları analiz ettik ve gerçekten iyi takımlar. En yakın zamanda başarıya ulaşacaklardır. Umarım bir gün İngiltere'ye gidersem, o zamandan önce başarılı olurlar. Şu an onlara karşı bir duygum yok" dedi. Manchester United'ın Avrupa Ligi'nde favori olduğunu belirten Portekizli hoca, "Manchester United'ın yüksek bir potansiyeli var. İki beraberlik onları favori yapmaz ama kötü de etkilemez. Bu turnuvada Manchester United ve Tottenham'ın favori olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Premier Lig çok farklı ve biz en güçlü adaylardan biriyle oynayacağız" yorumunu yaptı.

BÜYÜK BİR FARK VAR

Kariyeri boyunca Manchester United'a birçok kez farklı takımlarda rakip olduğunu anımsatan ve ilginç bir kıyaslama yapan Jose Mourinho, "Porto, Chelsea, Real Madrid gibi büyük takımlarla Manchester United'a rakip oldum. İki takımı kıyaslarsak, arada büyük bir boşluk ve fark var. Biz de bunu kapatmak için çalışacağız" diye konuştu.

OOSTERWOLDE KAPATTI

Mourinho, Jayden Oosterwolde ile ilgili üzücü haberi vererek, "Jayden Oosterwolde bence sezonu kapattı. Mayıs ayı başında 1-2 maç oynamak için dönerse, sürpriz olur" bilgisini verdi.

BİR SEBEP GÖRMÜYORUM

Manchester United'ın Fenerbahçe'yi tanıdığını aktaran Jose Mourinho, "Manchester United'ın teknik direktörü değilim, onların da korkması için bir sebep görmüyorum. Onlar da maçın kolay maç olmayacağını biliyordur. Zor bir maç olacağını biliyorlardır ve maksimum güçle buraya gelecekler" ifadelerini kullandı.

UZMAN GÖNDERMESİ

Sol bekteki eksiklikle alakalı gelen soruya ilginç bir cevap veren Jose Mourinho, "Sol bek için televizyondaki uzmanlardan tavsiye alırım. Kostic, Levent ve Oosterwolde kadroda yok. O uzmanların her şeye çözümü var. Türkçe anlamıyorum ama siz tavsiye verirseniz, maçta önlem almış olurum. Belki Szymanski dersiniz, solak ve hızlı. Gol de atamıyor... Uzman tavsiye ederse yaparız!" diye vurguladı.

ADiL OLSUN

Samsunspor maçındaki tartışmalı pozisyonlardan örnek veren Fenerbahçe'nin hocası Mourinho, "Sofyan Amrabat'ın penaltı olmayan pozisyonda tekrarını 12 kez gösterdiler. İrfan Can'a yapılan faulü göstermediler. Medya herkese adil olsun" yorumunda bulundu.