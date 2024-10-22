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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin yeni sol beki belli oldu! Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edildiği açıklandı. Sarı-lacivertlilerde Hollandalı futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasının ardından sol bekte kimin oynayacağı belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 09:27
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Fenerbahçe'nin yeni sol beki belli oldu! Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe'nin yeni sol beki belli oldu! Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası...

Sarı-lacivertliler, iki kez öne geçtiği maçta rakibiyle son dakikalarda yediği golle 2-2 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe'nin yeni sol beki belli oldu! Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası...

Karadeniz ekibi karşısında beklemediği bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde şoku yaşanıyor.

Fenerbahçe'nin yeni sol beki belli oldu! Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası...

Mücadelenin 73. dakikasında sakatlanarak yerini Samet Akaydin'a bırakan Hollandalı sol bekin sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü (yırtığı) tespit edildiği açıklandı.

Fenerbahçe'nin yeni sol beki belli oldu! Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası...

Durumu ciddi olan 23 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki hafta ülkesine giderek ameliyat olacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin yeni sol beki belli oldu! Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası...

Geçireceği operasyonun ardından yeşil sahalara dönüşünün 6-8 ayı bulması beklenen Oosterwolde'nin sezonu kapattığı belirtilirken en iyi ihtimalle ligin son döneminde takıma dönebileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin yeni sol beki belli oldu! Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası...

Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Manchester United ile oynanacak maçta kimin oynayacağı da merak konusu oldu.

Fenerbahçe'nin yeni sol beki belli oldu! Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası...

Sarı lacivertlilerde sol bekte görev alabilecek iki isim var; Filip Kostic ve Levent Mercan...

Fenerbahçe'nin yeni sol beki belli oldu! Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası...

Ancak iki futbolcunun da adı UEFA listesinde yok.

Fenerbahçe'nin yeni sol beki belli oldu! Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası...

LİGDE KOSTIC AVRUPA'DA MERT

Hürriyet'in haberine göre, Avrupa'da Osayi'nin sağ bekte Mert Müldür'ün sol bekte oynaması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yeni sol beki belli oldu! Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası...

Ligde ise sol bekte Jose Mourinho'nun Filip Kostic'i tercih etme ihtimali yüksek.

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