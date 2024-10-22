Fenerbahçe'nin yeni sol beki belli oldu! Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edildiği açıklandı. Sarı-lacivertlilerde Hollandalı futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasının ardından sol bekte kimin oynayacağı belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Mücadelenin 73. dakikasında sakatlanarak yerini Samet Akaydin'a bırakan Hollandalı sol bekin sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü (yırtığı) tespit edildiği açıklandı.
Durumu ciddi olan 23 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki hafta ülkesine giderek ameliyat olacağı öğrenildi.
Geçireceği operasyonun ardından yeşil sahalara dönüşünün 6-8 ayı bulması beklenen Oosterwolde'nin sezonu kapattığı belirtilirken en iyi ihtimalle ligin son döneminde takıma dönebileceği ifade edildi.
Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Manchester United ile oynanacak maçta kimin oynayacağı da merak konusu oldu.
Sarı lacivertlilerde sol bekte görev alabilecek iki isim var; Filip Kostic ve Levent Mercan...
Ancak iki futbolcunun da adı UEFA listesinde yok.
LİGDE KOSTIC AVRUPA'DA MERT
Hürriyet'in haberine göre, Avrupa'da Osayi'nin sağ bekte Mert Müldür'ün sol bekte oynaması bekleniyor.
Ligde ise sol bekte Jose Mourinho'nun Filip Kostic'i tercih etme ihtimali yüksek.
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