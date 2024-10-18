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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de kritik görüşme! Mourinho ve En-Nesyri...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Faslı golcü Youssef En-Nesyri ile bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 06:50
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Fenerbahçe'de kritik görüşme! Mourinho ve En-Nesyri...

Sezon başında Fenerbahçe'ye hazır gelmeyen ve milli araya kadar form tutamayan En-Nesyri, eleştirilerin odağındaydı.

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Fenerbahçe'de kritik görüşme! Mourinho ve En-Nesyri...

38 yaşındaki Dzeko'yu kesemediği için taraftarlar tarafından topa tutulan Faslı oyuncu, milli takımdan mutlu döndü.

Fenerbahçe'de kritik görüşme! Mourinho ve En-Nesyri...

Gol orucunu milli takım formasıyla bozan En-Nesyri, dün Amrabat'la birlikte takıma katıldı.

Fenerbahçe'de kritik görüşme! Mourinho ve En-Nesyri...

Teknik direktör Jose Mourinho da diğer oyuncuları olduğu gibi Nesyri'yi de attığı golden dolayı tebrik etti.

Fenerbahçe'de kritik görüşme! Mourinho ve En-Nesyri...

PERFORMANSIN İYİYDİ

Öğrencisiyle özel bir görüşme yapan Jose Mourinho'nun, "Milli takım maçlarını takip ettim. İyi bir performans ortaya koydun. Artık kendini burada da gösterme zamanı. Sahne senin. Eleştirilere en iyi yanıtı sahada vereceğinden şüphem yok" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de kritik görüşme! Mourinho ve En-Nesyri...

Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi Elemeleri, Avrupa Ligi ve Süper Lig olmak üzere toplamda 11 maça çıkan En-Nesyri, 433 dakika sahada kaldı ve 1 kez ağları sarsabildi.

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