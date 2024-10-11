Fenerbahçe'de Cenk Tosun krizi!
Fenerbahçe'nin sezon başında bonservis bedeli olmadan kadrosuna kattığı Cenk Tosun, şu ana kadar sarı lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorlanmıştı. İlk 11 için performansı düşük kalan tecrübeli futbolcuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Akşam'ın haberine göre, o futbolculardan birisi de tecrübeli golcü Cenk Tosun.
CENK TOSUN DEPREMİ
Fenerbahçe'nin sezon başı transferlerinden birisi de ezeli rakibi Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun olmuştu.
Uzun yıllar siyah beyazlı takımın formasını giyen milli oyuncu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye imza attı.
Sarı lacivertli yönetim, 33 yaşındaki santrforu 2 yıllığına renklerine bağladı.
Ancak Cenk Tosun, henüz takımda kendisine yer bulmayı başaramadı.
JOSE MOURINHO KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
Beşiktaş ve milli takım formasıyla birçok başarıya imza atan Cenk Tosun için Fenerbahçe macerası istediği gibi başlamadı.
Tecrübeli futbolcu, hocası Jose Mourinho'nun gözüne giremedi.
Sezon başından bu yana tüm kulvarlarda yalnızca 58 dakika süre alabilen Cenk Tosun, Mourinho'ya göre ilk 11 için oldukça yetersiz.
FORVET HAMLESİ
Yaz aylarında Michy Batshuayi'nin ayrılığıyla birlikte forvet hattına hem Youssef En-Nesyri hem de Cenk Tosun gibi önemli isimleri takviye eden sarı lacivertliler, bu futbolculardan istediği performansı alamadı.
Gelen bilgilere göre; teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi üzerine Fenerbahçe yönetimi, Edin Dzeko'nun ilerleyen yaşını da düşünerek ara transferde bir forvet transferi daha yapmak istiyor.
Sarı lacivertliler Avrupa'nın büyük liglerinden birçok futbolcuyu listesinde bulundururken, yakın zamanda transfer temaslarının başlayacağı da ifade ediliyor.
Olası santrfor transferiyle de birlikte milli futbolcu Cenk Tosun'un, rotasyonda bir hayli geriye düşerek artık gözden çıkarılan oyunculardan biri olacağı öngörülüyor.
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