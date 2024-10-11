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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Cenk Tosun krizi!

Fenerbahçe'nin sezon başında bonservis bedeli olmadan kadrosuna kattığı Cenk Tosun, şu ana kadar sarı lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorlanmıştı. İlk 11 için performansı düşük kalan tecrübeli futbolcuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 10:01
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Fenerbahçe'de Cenk Tosun krizi!

Süper Lig'de yeni sezon heyecanı tam gaz devam ederken bu sezon ligde şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, milli araya 16 puanla 4. sırada girdi.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun krizi!

Teknik Direktör Jose Mourinho önderliğinde lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen sarı lacivertliler, çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun krizi!

Fenerbahçe'de takımdaki bazı futbolcuların geleceği ise tartışma konusu.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun krizi!

Akşam'ın haberine göre, o futbolculardan birisi de tecrübeli golcü Cenk Tosun.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun krizi!

CENK TOSUN DEPREMİ

Fenerbahçe'nin sezon başı transferlerinden birisi de ezeli rakibi Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun olmuştu.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun krizi!

Uzun yıllar siyah beyazlı takımın formasını giyen milli oyuncu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye imza attı.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun krizi!

Sarı lacivertli yönetim, 33 yaşındaki santrforu 2 yıllığına renklerine bağladı.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun krizi!

Ancak Cenk Tosun, henüz takımda kendisine yer bulmayı başaramadı.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun krizi!

JOSE MOURINHO KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Beşiktaş ve milli takım formasıyla birçok başarıya imza atan Cenk Tosun için Fenerbahçe macerası istediği gibi başlamadı.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun krizi!

Tecrübeli futbolcu, hocası Jose Mourinho'nun gözüne giremedi.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun krizi!

Sezon başından bu yana tüm kulvarlarda yalnızca 58 dakika süre alabilen Cenk Tosun, Mourinho'ya göre ilk 11 için oldukça yetersiz.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun krizi!

FORVET HAMLESİ

Yaz aylarında Michy Batshuayi'nin ayrılığıyla birlikte forvet hattına hem Youssef En-Nesyri hem de Cenk Tosun gibi önemli isimleri takviye eden sarı lacivertliler, bu futbolculardan istediği performansı alamadı.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun krizi!

Gelen bilgilere göre; teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi üzerine Fenerbahçe yönetimi, Edin Dzeko'nun ilerleyen yaşını da düşünerek ara transferde bir forvet transferi daha yapmak istiyor.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun krizi!

Sarı lacivertliler Avrupa'nın büyük liglerinden birçok futbolcuyu listesinde bulundururken, yakın zamanda transfer temaslarının başlayacağı da ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de Cenk Tosun krizi!

Olası santrfor transferiyle de birlikte milli futbolcu Cenk Tosun'un, rotasyonda bir hayli geriye düşerek artık gözden çıkarılan oyunculardan biri olacağı öngörülüyor.

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