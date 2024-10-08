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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gidiyor!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak performansıyla dikkat çeken o futbolcu için Portekiz'in önde gelen kulüplerinden Benfica'nın yakından ilgilendiği öğrenildi. Yıldız ismin, milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile bir araya gelme ihtimali ise gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gidiyor!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gidiyor!

Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho önderliğinde devre arasında takıma takviye olarak gelecek isimler büyük merak konusu haline geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gidiyor!

Diğer yandan Kanarya'da takımdan ayrılacak futbolcular da gündemi meşgul ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gidiyor!

Son olarak sarı-lacivertlilerde o yıldız için transferde flaş bir iddia gündeme geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gidiyor!

Takvim'in Portekiz basınından Correiro da Manha'dan derlediği habere göre, Benfica'nın ocak ayındaki ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planladığı ve hedefinin Fenerbahçe'den İsmail Yüksek olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gidiyor!

Benfica'nın teknik direktörü Bruno Lage ve teknik heyetin, İsmail Yüksek'in transferini milli futbolcunun nitelikleri nedeniyle istediği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gidiyor!

Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösterilen Yüksek'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gidiyor!

Fenerbahçe forması altında 91 maçta sahaya çıkan İsmail Yüksek, 2 gol attı ve 7 asist yaptı.

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