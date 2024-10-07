Fenerbahçe'de Szymanski gerçeği! Mourinho'nun oynatmasının sebebi...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de gösterdiği performansla tepki çeken ve etkisiz olduğu için eleştirilen Sebastian Szymanski, teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezlerinden olmaya devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcının, Polonyalı futbolcuda ısrar etmesinin sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'de sezon başından beri en çok eleştirilen isim olan Sebastian Szymanski, beklenen performansı gösterememesine rağmen Teknik Direktör Jose Mourinho'nun birinci tercihi olmaya devam ediyor.
Polonyalı futbolcu, Trendyol Süper Lig'de oynanan 7 maça da ilk 11'de başlarken, Avrupa'da ise 6 mücadelede şans buldu.
Geçen sezon Süper Lig'in ilk 7 haftasında 5 gol, 1 asistle müthiş bir skor katkısı veren Szymanski bu sezon ise sadece bir asist yaparak beklentilerin uzağında kaldı.
Taraftarın da zaman zaman eleştirdiği sarı-lacivertli futbolcudan her şeye rağmen hocası vazgeçmiyor.
Milliyet'in haberine göre, bunun en büyük sebebinin Polonyalı futbolcunun sahadaki enerjisi olduğu öğrenildi.
Mourinho, Szymanski'nin ilerideki katkısının yanında karşılaşma içinde sürekli defansa yardım ettiği ve rakibine yapılan baskıda önemli bir rol oynadığını düşünüyor.
Portekizli çalıştırıcı bu yüzden onu kulübeye çekmiyor.
Jose Mourinho birçok maçın ardından Szymanski'nin performansının sorulmasının ardından, "Szymanski'nin takıma yaptığı katkı bizler için çok önemli. O baskıdaki şiddetimizin devamlılığını sağlıyor. Bunu 90 dakika boyunca yapıyor. Savunma arkasına koşular yapıyor ve savunma oyuncuları arasındaki boşlukları değerlendiriyor. Bizim için her zaman çok önemli bir oyuncu" ifadelerini kullanmıştı.
Süper Lig'de 1.35 gol beklentisi yakalayan ve maç başına 1.7 şut istatistiğiyle oynayan Szymanski isabetli şut yüzdesinde ise 0.4 gibi oldukça düşük yüzdeye sahip.
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