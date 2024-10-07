Fenerbahçe'de Szymanski gerçeği! Mourinho'nun oynatmasının sebebi...

Jose Mourinho birçok maçın ardından Szymanski'nin performansının sorulmasının ardından, "Szymanski'nin takıma yaptığı katkı bizler için çok önemli. O baskıdaki şiddetimizin devamlılığını sağlıyor. Bunu 90 dakika boyunca yapıyor. Savunma arkasına koşular yapıyor ve savunma oyuncuları arasındaki boşlukları değerlendiriyor. Bizim için her zaman çok önemli bir oyuncu" ifadelerini kullanmıştı.