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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Szymanski gerçeği! Mourinho'nun oynatmasının sebebi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de gösterdiği performansla tepki çeken ve etkisiz olduğu için eleştirilen Sebastian Szymanski, teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezlerinden olmaya devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcının, Polonyalı futbolcuda ısrar etmesinin sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 12:09
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Fenerbahçe'de Szymanski gerçeği! Mourinho'nun oynatmasının sebebi...

Trendyol Süper Lig'de milli araya 16 puanla 4. sırada giren Fenerbahçe'de en çok konuşulan isimlerden biri Sebastian Szymanski oldu.

Fenerbahçe'de Szymanski gerçeği! Mourinho'nun oynatmasının sebebi...

Polonyalı yıldız, geçtiğimiz sezon başında gösterdiği performansla ve yaptığı skor katkısıyla taraftarın sevgilisi olmuştu.

Fenerbahçe'de Szymanski gerçeği! Mourinho'nun oynatmasının sebebi...

Szymanski bu sezonsa geçen yılın tam tersi bir grafik çiziyor.

Fenerbahçe'de Szymanski gerçeği! Mourinho'nun oynatmasının sebebi...

Fenerbahçe'de sezon başından beri en çok eleştirilen isim olan Sebastian Szymanski, beklenen performansı gösterememesine rağmen Teknik Direktör Jose Mourinho'nun birinci tercihi olmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de Szymanski gerçeği! Mourinho'nun oynatmasının sebebi...

Polonyalı futbolcu, Trendyol Süper Lig'de oynanan 7 maça da ilk 11'de başlarken, Avrupa'da ise 6 mücadelede şans buldu.

Fenerbahçe'de Szymanski gerçeği! Mourinho'nun oynatmasının sebebi...

Geçen sezon Süper Lig'in ilk 7 haftasında 5 gol, 1 asistle müthiş bir skor katkısı veren Szymanski bu sezon ise sadece bir asist yaparak beklentilerin uzağında kaldı.

Fenerbahçe'de Szymanski gerçeği! Mourinho'nun oynatmasının sebebi...

Taraftarın da zaman zaman eleştirdiği sarı-lacivertli futbolcudan her şeye rağmen hocası vazgeçmiyor.

Fenerbahçe'de Szymanski gerçeği! Mourinho'nun oynatmasının sebebi...

Milliyet'in haberine göre, bunun en büyük sebebinin Polonyalı futbolcunun sahadaki enerjisi olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Szymanski gerçeği! Mourinho'nun oynatmasının sebebi...

Mourinho, Szymanski'nin ilerideki katkısının yanında karşılaşma içinde sürekli defansa yardım ettiği ve rakibine yapılan baskıda önemli bir rol oynadığını düşünüyor.

Fenerbahçe'de Szymanski gerçeği! Mourinho'nun oynatmasının sebebi...

Portekizli çalıştırıcı bu yüzden onu kulübeye çekmiyor.

Fenerbahçe'de Szymanski gerçeği! Mourinho'nun oynatmasının sebebi...

Jose Mourinho birçok maçın ardından Szymanski'nin performansının sorulmasının ardından, "Szymanski'nin takıma yaptığı katkı bizler için çok önemli. O baskıdaki şiddetimizin devamlılığını sağlıyor. Bunu 90 dakika boyunca yapıyor. Savunma arkasına koşular yapıyor ve savunma oyuncuları arasındaki boşlukları değerlendiriyor. Bizim için her zaman çok önemli bir oyuncu" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'de Szymanski gerçeği! Mourinho'nun oynatmasının sebebi...

Süper Lig'de 1.35 gol beklentisi yakalayan ve maç başına 1.7 şut istatistiğiyle oynayan Szymanski isabetli şut yüzdesinde ise 0.4 gibi oldukça düşük yüzdeye sahip.

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