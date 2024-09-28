Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'den dikkat çeken hareket! Kırmızı kart sonrası...
Fenerbahçe'nin kısa süre önce UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint Gilloise ile karşı karşıya geldiği maçta Bright Osayi-Samuel 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Son olarak futbolcunun gördüğü kırmızı kartın ardından soyunma odasında yaşananlar gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
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Futbolcunun 1 aylık süren bir sakatlık sürecinin ardından oyuna girmesi Fenerbahçeli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.
Fakat Osayi Samuel, önce 87. dakikada ardından 90. dakikada gördüğü sarı kartlarla oyun dışı kalmıştı.
1 aylık ara sonrası sahalara dönüş yapan Nijeryalı, soyunma odasında oldukça üzgündü.
Futbolcunun Mourinho ve takım arkadaşlarından özür dilediği öğrenildi.
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