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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'den dikkat çeken hareket! Kırmızı kart sonrası...

Fenerbahçe'nin kısa süre önce UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint Gilloise ile karşı karşıya geldiği maçta Bright Osayi-Samuel 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Son olarak futbolcunun gördüğü kırmızı kartın ardından soyunma odasında yaşananlar gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 09:36
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Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'den dikkat çeken hareket! Kırmızı kart sonrası...

Temsilcimiz Fenerbahçe kısa süre önce sahasında Belçika ekibi Union Saint Gilloise ile karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'den dikkat çeken hareket! Kırmızı kart sonrası...

Sarı-lacivertliler bu maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı.

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'den dikkat çeken hareket! Kırmızı kart sonrası...

Karşılaşmanın 65. dakikasında Osayi-Samuel, Mert Müldür'ün yerine oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'den dikkat çeken hareket! Kırmızı kart sonrası...

Futbolcunun 1 aylık süren bir sakatlık sürecinin ardından oyuna girmesi Fenerbahçeli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'den dikkat çeken hareket! Kırmızı kart sonrası...

Fakat Osayi Samuel, önce 87. dakikada ardından 90. dakikada gördüğü sarı kartlarla oyun dışı kalmıştı.

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'den dikkat çeken hareket! Kırmızı kart sonrası...

1 aylık ara sonrası sahalara dönüş yapan Nijeryalı, soyunma odasında oldukça üzgündü.

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