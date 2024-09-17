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Haberler Fenerbahçe

Jose Mourinho'nun kariyerindeki çarpıcı detay! Büyük maçlar ondan sorulur

2022 yılından bu yana 7 takımın başında iç sahada 93 büyük maça çıkan Jose Mourinho bu karşılaşmaların yüzde 83’ünü kaybetmedi. 55 galibiyet alan ve 2.02 puan ortalaması yakalayan Portekizli teknik adamın takımları 149 gol atarken, kalesinde yalnızca 81 gol gördü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 06:50
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Jose Mourinho'nun kariyerindeki çarpıcı detay! Büyük maçlar ondan sorulur

Kasımpaşa galibiyeti ile maç fazlasıyla yeniden zirveye çıkan Fenerbahçe artık gözünü cumartesi günü Kadıköy'de oynayacağı Galatasaray derbisine çevirdi. Ligde üst üste 3 galibiyet alan ve çok moralli olan Sarı-Lacivertliler'in dev derbide en büyük silahı Jose Mourinho olacak. Takvim Gazetesi, Dünyaca ünlü Portekizli teknik adamın kariyerini mercek altına aldı.

23 BERABERLİĞİ VAR

61 yaşındaki Mourinho büyük maçlarda çok üst düzey bir performans sergiliyor. 2002 yılından bu yana Porto, Chelsea (2 dönem), Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham Hotspur ve Roma'nın başında iç sahada tam 93 büyük maça çıkan başarılı hoca bu karşılaşmaların yüzde 83'ünde yenilgi yüzü görmedi. 55 galibiyet alan ve 2.02 puan ortalaması yakalayan Jose Mourinho'nun takımları 149 gol atarken, kalesinde yalnızca 81 gol gördü.

10 YENİLGİ 2 TAKIMDA

İç sahadaki 93 büyük maçta sadece 15 kez yenilen Portekizli hoca bu mağlubiyetlerin 10'unu Tottenham ve Roma'nın başında yaşadı. 93 büyük maçta 23 kez de sahadan beraberlikle ayrılan Mourinho özellikle Porto, Inter ve Chelsea'de yakaladığı muazzam büyük maç performansıyla dikkatleri çekiyor. Mourinho'nun cumartesi günü Galatasaray önündeki performansı büyük bir merakla bekleniyor.

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