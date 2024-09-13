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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'den flaş Rayan Cherki hamlesi! Galatasaray da peşindeydi

Transfer tahtasının kapanmasına saatler kala Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Birçok önemli yıldızı kadrosuna katan sarı lacivertliler, Lyon ile sözleşme yenilemeyen Fransız 10 numara Rayan Cherki için harekete geçti. Yıldız oyuncu ile Galatasaray da ilgileniyordu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 10:53
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Fenerbahçe'den flaş Rayan Cherki hamlesi! Galatasaray da peşindeydi

Milli aranın ardından çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Fenerbahçe'den flaş Rayan Cherki hamlesi! Galatasaray da peşindeydi

Liderliğini sürdürmek isteyen sarı lacivertliler derbi öncesi haftayı kayıpsız kapatmak istiyor.

Fenerbahçe'den flaş Rayan Cherki hamlesi! Galatasaray da peşindeydi

Öte yandan transfer döneminin son gününde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'den flaş Rayan Cherki hamlesi! Galatasaray da peşindeydi

Kadrosuna önemli takviyeler yapan Fenerbahçe bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den flaş Rayan Cherki hamlesi! Galatasaray da peşindeydi

Son olarak Kostic'i renklerine bağlayan ve yaz transfer sezonunu kapatan Sarı-Lacivertliler, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den flaş Rayan Cherki hamlesi! Galatasaray da peşindeydi

Kanarya'da gündeme gelen son isim ise Lyon ile sözleşme yenilemeyen ve sezon sonunda ayrılmasına kesin olarak bakılan Fransız 10 numara Rayan Cherki.

Fenerbahçe'den flaş Rayan Cherki hamlesi! Galatasaray da peşindeydi

Takvim'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun Ocak ayında Lyon ve oyuncunun menajeri ile masaya oturacağı ve anlaşma zemini arayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'den flaş Rayan Cherki hamlesi! Galatasaray da peşindeydi

Cherki, 10 numara dışında sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor.

Fenerbahçe'den flaş Rayan Cherki hamlesi! Galatasaray da peşindeydi

Galatasaray'ın da gündemine gelen genç yıldızın Fenerbahçe'nin transfer teklifine vereceği cevap merak ediliyor.

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