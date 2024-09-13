Fenerbahçe'den flaş Rayan Cherki hamlesi! Galatasaray da peşindeydi
Transfer tahtasının kapanmasına saatler kala Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Birçok önemli yıldızı kadrosuna katan sarı lacivertliler, Lyon ile sözleşme yenilemeyen Fransız 10 numara Rayan Cherki için harekete geçti. Yıldız oyuncu ile Galatasaray da ilgileniyordu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Kadrosuna önemli takviyeler yapan Fenerbahçe bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
Son olarak Kostic'i renklerine bağlayan ve yaz transfer sezonunu kapatan Sarı-Lacivertliler, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.
Kanarya'da gündeme gelen son isim ise Lyon ile sözleşme yenilemeyen ve sezon sonunda ayrılmasına kesin olarak bakılan Fransız 10 numara Rayan Cherki.
Takvim'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun Ocak ayında Lyon ve oyuncunun menajeri ile masaya oturacağı ve anlaşma zemini arayacağı öğrenildi.
Cherki, 10 numara dışında sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor.
Galatasaray'ın da gündemine gelen genç yıldızın Fenerbahçe'nin transfer teklifine vereceği cevap merak ediliyor.
Ligue 1 kariyerinde 116 maça çıkan Cherki, 6 gol atarken 16 asist yaptı.
Genç oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
DİĞER