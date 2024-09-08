TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük çalım! Mourinho devreye girdi
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı lacivertliler flaş bir transfer girişimi için harekete geçti. Sarı lacivertliler, Jose Mourinho'nun devreye girmesiyle birlikte Galatasaray'ın peşinde olduğu yıldız oyuncunun transferini bitirmek istiyor. İşte detaylar... | (Enes Cevahirci | fotomac.com.tr) FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 12:31 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 12:42
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Yeni birini transfer etme ihtimaliniz olmadığında, çok önemli bir oyuncunuzu bırakmanız mümkün değil. Fenerbahçe ile çok iyi bir ilişkimiz var ve birbirimizle konuşmaya devam edeceğiz, bu konu kapanmadı ve bu arada birbirimizle konuşacağız." ifadelerini kullandı.
Arjantinli oyuncunun transferinde önemli yol kateden sarı lacivertli yönetim Mourinho'nun raporu doğrultusunda rotasyonlu kadro kurmak için kolları sıvadı.
Birçok bölgeye takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
MOURINHO KOSTIC İÇİN DEVREDE
Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin İtalyan basınından derlediği habere göre; Jose Mourinho Kostic'i Fenerbahçe'ye getirmek istiyor.
Haberde, Portekizli çalıştırıcının isteği üzerine Temmuz ayında oyuncuyla ilgilenen sarı lacivertliler, Sırp yıldızla bir kez daha temasa geçti.
Kostic'in Juventus teknik direktörü Thiago Motta'nın planlarında yer almaması ve Türkiye'de transfer pazarının açık olması Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor.
Sırp kanat oyuncusuyla Galatasaray'da yakından ilgileniyordu.
Sakatlığı bulunan Filip Kostic bu sezon Juventus formasıyla süre almadı.
Yıldız oyuncunun Juventus ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Kostic'in güncel piyasa değeriyse 6.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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