TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük çalım! Mourinho devreye girdi

Yeni birini transfer etme ihtimaliniz olmadığında, çok önemli bir oyuncunuzu bırakmanız mümkün değil. Fenerbahçe ile çok iyi bir ilişkimiz var ve birbirimizle konuşmaya devam edeceğiz, bu konu kapanmadı ve bu arada birbirimizle konuşacağız." ifadelerini kullandı.