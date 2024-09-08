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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük çalım! Mourinho devreye girdi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı lacivertliler flaş bir transfer girişimi için harekete geçti. Sarı lacivertliler, Jose Mourinho'nun devreye girmesiyle birlikte Galatasaray'ın peşinde olduğu yıldız oyuncunun transferini bitirmek istiyor. İşte detaylar... | (Enes Cevahirci | fotomac.com.tr) FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 12:31 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 12:42
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük çalım! Mourinho devreye girdi

Milli arada Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük çalım! Mourinho devreye girdi

Son olarak Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katan Kanarya'da Cristian Medina için girişimler devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük çalım! Mourinho devreye girdi

BOCA'DAN MEDİNA AÇIKLAMASI GELDİ

Boca Juniors Sportif Direktörü Mauricio Serna: "Medina konusunda açık olmak gerekirse: Fenerbahçe'ye oyuncularımızdan biriyle ilgilendikleri için teşekkür ediyoruz, onlara uygun şekilde cevap verdik ve onlar da anlayış gösterdiler.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük çalım! Mourinho devreye girdi

Yeni birini transfer etme ihtimaliniz olmadığında, çok önemli bir oyuncunuzu bırakmanız mümkün değil. Fenerbahçe ile çok iyi bir ilişkimiz var ve birbirimizle konuşmaya devam edeceğiz, bu konu kapanmadı ve bu arada birbirimizle konuşacağız." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük çalım! Mourinho devreye girdi

Arjantinli oyuncunun transferinde önemli yol kateden sarı lacivertli yönetim Mourinho'nun raporu doğrultusunda rotasyonlu kadro kurmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük çalım! Mourinho devreye girdi

Birçok bölgeye takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük çalım! Mourinho devreye girdi

MOURINHO KOSTIC İÇİN DEVREDE

Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin İtalyan basınından derlediği habere göre; Jose Mourinho Kostic'i Fenerbahçe'ye getirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük çalım! Mourinho devreye girdi

Haberde, Portekizli çalıştırıcının isteği üzerine Temmuz ayında oyuncuyla ilgilenen sarı lacivertliler, Sırp yıldızla bir kez daha temasa geçti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük çalım! Mourinho devreye girdi

Kostic'in Juventus teknik direktörü Thiago Motta'nın planlarında yer almaması ve Türkiye'de transfer pazarının açık olması Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük çalım! Mourinho devreye girdi

Sırp kanat oyuncusuyla Galatasaray'da yakından ilgileniyordu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük çalım! Mourinho devreye girdi

Sakatlığı bulunan Filip Kostic bu sezon Juventus formasıyla süre almadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük çalım! Mourinho devreye girdi

Yıldız oyuncunun Juventus ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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