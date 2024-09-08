FENERBAHÇE HABERLERİ | Mourinho'nun istediği Antony'den flaş transfer kararı! Menajerinden açıklama geldi

KALMAK İSTİYOR Mirror'a konuşan Pedroso, "Kiralık olası bir çıkışla ilgili raporlar görüyorum. Antony'nin planı açık; Manchester United. Kalmak istiyor, sadece Manchester United'a odaklanmış durumda. Bunu kulüple zaten konuştuk" açıklamasını yaptı.