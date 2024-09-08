FENERBAHÇE HABERLERİ | Mourinho'nun istediği Antony'den flaş transfer kararı! Menajerinden açıklama geldi
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği Saint-Maximin, En-Nesyri ve Sofyan Amrabat gibi yıldız isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcının istediği Antony'i de gündemine almıştı. Sambacı yıldızın geleceği hakkında menajeri konuştu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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KALMAK İSTİYOR
Mirror'a konuşan Pedroso, "Kiralık olası bir çıkışla ilgili raporlar görüyorum. Antony'nin planı açık; Manchester United. Kalmak istiyor, sadece Manchester United'a odaklanmış durumda. Bunu kulüple zaten konuştuk" açıklamasını yaptı.
Antony'nin güncel piyasa değeri 25 Milyon Euro.
Sambacı, 2022 yazında Manchester United'a Ajax'tan 95 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
Manchester United'la şimdiye kadar 83 maça çıkan futbolcu, 11 gol 5 asistlik performans gösterdi.
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