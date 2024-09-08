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FENERBAHÇE HABERLERİ | Mourinho'nun istediği Antony'den flaş transfer kararı! Menajerinden açıklama geldi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği Saint-Maximin, En-Nesyri ve Sofyan Amrabat gibi yıldız isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcının istediği Antony'i de gündemine almıştı. Sambacı yıldızın geleceği hakkında menajeri konuştu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 10:45
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FENERBAHÇE HABERLERİ | Mourinho'nun istediği Antony'den flaş transfer kararı! Menajerinden açıklama geldi

Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Mourinho'nun istediği Antony'den flaş transfer kararı! Menajerinden açıklama geldi

Yeni sezonda Saint-Maximin, En-Nesyri, Sofyan Amrabat gibi yıldız isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği bir başka yıldız isim olan Antony'i de gündemine almıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Mourinho'nun istediği Antony'den flaş transfer kararı! Menajerinden açıklama geldi

Sambacı yıldızın geleceği hakkında menajeri Junior Pedroso konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Mourinho'nun istediği Antony'den flaş transfer kararı! Menajerinden açıklama geldi

KALMAK İSTİYOR

Mirror'a konuşan Pedroso, "Kiralık olası bir çıkışla ilgili raporlar görüyorum. Antony'nin planı açık; Manchester United. Kalmak istiyor, sadece Manchester United'a odaklanmış durumda. Bunu kulüple zaten konuştuk" açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Mourinho'nun istediği Antony'den flaş transfer kararı! Menajerinden açıklama geldi

Antony'nin güncel piyasa değeri 25 Milyon Euro.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Mourinho'nun istediği Antony'den flaş transfer kararı! Menajerinden açıklama geldi

Sambacı, 2022 yazında Manchester United'a Ajax'tan 95 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

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