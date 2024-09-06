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FENERBAHÇE HABERİ - Amrabat transferinde bilinmeyen gerçek! Mourinho Simeone'nin elinden aldı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, Fiorentina forması giyen Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, 28 yaşındaki futbolcunun transferindeki dikkat çeken detayı açıkladı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 18:08
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FENERBAHÇE HABERİ - Amrabat transferinde bilinmeyen gerçek! Mourinho Simeone'nin elinden aldı

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe, takımın başına Jose Mourinho'nun getirilmesinin ardından kadrosunu birçok yıldızla güçlendirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Amrabat transferinde bilinmeyen gerçek! Mourinho Simeone'nin elinden aldı

Baştan Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri gibi yıldızlarını renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinden biri de Sofyan Amrabat oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Amrabat transferinde bilinmeyen gerçek! Mourinho Simeone'nin elinden aldı

Kanarya, Serie A ekibi Fiorentina'da forma giyen Faslı futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiraladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Amrabat transferinde bilinmeyen gerçek! Mourinho Simeone'nin elinden aldı

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada "Hoş geldin Sofyan Amrabat. Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Amrabat transferinde bilinmeyen gerçek! Mourinho Simeone'nin elinden aldı

Sarı-lacivertlilerin transferi için uzun uğraşlar verdiği Amrabat ile ilgilenen kulüplerden biri de Atletico Madrid'di.

FENERBAHÇE HABERİ - Amrabat transferinde bilinmeyen gerçek! Mourinho Simeone'nin elinden aldı

İspanyol devinin teknik direktörü Diego Simeone'nin, 28 yaşındaki oyuncuyu ısrarla kadroda görmek istediği iddia edilmişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Amrabat transferinde bilinmeyen gerçek! Mourinho Simeone'nin elinden aldı

Fenerbahçe ile birlikte Atletico Madrid de Faslı orta saha oyuncusuna teklif yapmış ancak La Liga ekibi sarı-lacivertlilerden farklı olarak sadece kiralama teklifinde bulunmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - Amrabat transferinde bilinmeyen gerçek! Mourinho Simeone'nin elinden aldı

Fiorentina ise Atletico'dan gelen bu teklifi reddederek Amrabat transferi için satın alma opsiyonlu teklif yapan sarı-lacivertlilerle anlaşma sağlamıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Amrabat transferinde bilinmeyen gerçek! Mourinho Simeone'nin elinden aldı

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Sofyan Amrabat transferine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ - Amrabat transferinde bilinmeyen gerçek! Mourinho Simeone'nin elinden aldı

"SIMEONE AMRABAT'I BİRKAÇ KEZ ARADI"

Romano, X hesabından yaptığı paylaşımda "Diego Simeone, ağustos ayının son haftasında Sofyan Amrabat'ı birkaç kez aradı ancak Atletico Madrid kiralık anlaşmasına herhangi bir satın alma yükümlülüğü maddesi eklemedi.

FENERBAHÇE HABERİ - Amrabat transferinde bilinmeyen gerçek! Mourinho Simeone'nin elinden aldı

Fiorentina sadece Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti, Sofyan da Jose Mourinho ile konuştuğu için Fenerbahçe'yi seçti." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Amrabat transferinde bilinmeyen gerçek! Mourinho Simeone'nin elinden aldı

İşte o paylaşım...

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