Krunic Fenerbahçelileri yine kızdırdı! Bonservis bedeli...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kiraladığı ve sezon başında bonservisini aldığı Rade Krunic'i Kızılyıldız'a gönderdi. Gösterdiği performansla sarı-lacivertlilerin tepkisini çeken Boşnak orta saha oyuncusunun sözleşmesindeki madde dikkatleri çekti. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon başında da istediği Boşnak orta saha oyuncusunu ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.
Dönemin teknik direktörü İsmail Kartal'ın ısrarla istediği tecrübeli orta saha oyuncusu, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.
Jose Mourinho'nun verdiği şansı da iyi değerlendiremeyen Krunic, Sırp ekibi Kızılyıldız'a transfer oldu.
Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Rade Krunic'in kalıcı transferi konusunda Sırbistan'ın Kızılyıldız Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Rade Krunic'in Kızılyıldız'a transfer olması sonrası sözleşmesinde dikkat çeken madde de ortaya çıktı.
Sarı-lacivertlilerin Krunic transferi için Kızılyıldız'dan herhangi bir bonservis bedeli almadığı öğrenildi.
Sözleşmede sadece oyuncunun sonraki satışından yüzde 50 pay olduğu aktarıldı.
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