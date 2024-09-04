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Krunic Fenerbahçelileri yine kızdırdı! Bonservis bedeli...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kiraladığı ve sezon başında bonservisini aldığı Rade Krunic'i Kızılyıldız'a gönderdi. Gösterdiği performansla sarı-lacivertlilerin tepkisini çeken Boşnak orta saha oyuncusunun sözleşmesindeki madde dikkatleri çekti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 13:19
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Krunic Fenerbahçelileri yine kızdırdı! Bonservis bedeli...

2024/25 sezonu kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala hareketlilik devam ediyor.

Krunic Fenerbahçelileri yine kızdırdı! Bonservis bedeli...

Son olarak Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonuyla kiralayan sarı-lacivertliler, yollarını ayırmayı düşündüğü isimlerle de vedalaşıyor.

Krunic Fenerbahçelileri yine kızdırdı! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimlerin başındaysa Rade Krunic geliyordu.

Krunic Fenerbahçelileri yine kızdırdı! Bonservis bedeli...

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon başında da istediği Boşnak orta saha oyuncusunu ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Krunic Fenerbahçelileri yine kızdırdı! Bonservis bedeli...

Dönemin teknik direktörü İsmail Kartal'ın ısrarla istediği tecrübeli orta saha oyuncusu, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.

Krunic Fenerbahçelileri yine kızdırdı! Bonservis bedeli...

Jose Mourinho'nun verdiği şansı da iyi değerlendiremeyen Krunic, Sırp ekibi Kızılyıldız'a transfer oldu.

Krunic Fenerbahçelileri yine kızdırdı! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Rade Krunic'in kalıcı transferi konusunda Sırbistan'ın Kızılyıldız Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Krunic Fenerbahçelileri yine kızdırdı! Bonservis bedeli...

Öte yandan Rade Krunic'in Kızılyıldız'a transfer olması sonrası sözleşmesinde dikkat çeken madde de ortaya çıktı.

Krunic Fenerbahçelileri yine kızdırdı! Bonservis bedeli...

Sarı-lacivertlilerin Krunic transferi için Kızılyıldız'dan herhangi bir bonservis bedeli almadığı öğrenildi.

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