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TRANSFER HABERİ | Adı Fenerbahçe ile anılan Marco Asensio, iddialara cevap verdi!

Trendyol Süper Lig'in devleri, transfer sezonunun sonuna yaklaşılırken birbirleri ardına yeni transferlerini müjdeledi. Fenerbahçe, uzun süredir radarında olan Sofyan Ambarat'ı açıklamasının ardından Marco Asensio ile anlaştığına dair iddialarla gündeme geldi. PSG'nin yetenekli sağ kanat oyuncusu, iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. İşte o paylaşım... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 17:22
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TRANSFER HABERİ | Adı Fenerbahçe ile anılan Marco Asensio, iddialara cevap verdi!

Süper Lig devleri, hem sezonu şampiyon bitirmek hem de Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşmak için bu transfer dönemini belki de hiç olmadığı kadar yoğun geçiriyor. Birbirleriyle saha dışında ettikleri rekabet ile de gündemden düşmeyen İstanbul devlerinden biri olan Fenerbahçe, bugün taraftarlarına müjdeyi verdi.

TRANSFER HABERİ | Adı Fenerbahçe ile anılan Marco Asensio, iddialara cevap verdi!

Uzun bir süredir Sofyan Amrabat ile ilgilenen sarı lacivertliler, transferde mutlu sona ulaştı ve yeni Faslı yıldızlarını satın alma opsiyonlu olarak kiraladı.

TRANSFER HABERİ | Adı Fenerbahçe ile anılan Marco Asensio, iddialara cevap verdi!

Fenerbahçe'nin 1+4 yıllık sözleşmeye imza attığı Amrabat, başarılı teknik adam Mourinho hakkında, "Mourinho istiyorsa gelmeyecek oyuncu yok" ifadelerinde bulundu.

TRANSFER HABERİ | Adı Fenerbahçe ile anılan Marco Asensio, iddialara cevap verdi!

Amrabat için Fiorentina'ya ilk resmi teklifi sunan ve ardından oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasından sıyrılarak transferi sonlandıran Kanarya, sağ kanat transferi için de birkaç isimle birlikte anılmıştı.

TRANSFER HABERİ | Adı Fenerbahçe ile anılan Marco Asensio, iddialara cevap verdi!

Mourinho'nun istediği isimlerden biri oldu belirtilen Marco Asensio ile ilgili şok gelişmeler yaşandı.

TRANSFER HABERİ | Adı Fenerbahçe ile anılan Marco Asensio, iddialara cevap verdi!

Önce spor habercisi ve yayıncı Spursito, oyuncunun Fenerbahçe ile anlaştığını müjdeledi ve paylaştığı haberde oyuncunun Türkiye'ye geldiğini belirtti.

TRANSFER HABERİ | Adı Fenerbahçe ile anılan Marco Asensio, iddialara cevap verdi!

Ardından arka arkaya haberler gündeme düşerken oyuncu sessizliğini bozdu.

TRANSFER HABERİ | Adı Fenerbahçe ile anılan Marco Asensio, iddialara cevap verdi!

İspanyol sağ kanat oyuncusu, Spursito'nun "X" hesabından yaptığı paylaşıma; "Benim niye bundan haberim yok?" yanıtını verdi.

TRANSFER HABERİ | Adı Fenerbahçe ile anılan Marco Asensio, iddialara cevap verdi!

İspanyol medyasında da ses getiren olaydan; "Spursito, yine transfer piyasasıyla dalga geçiyor" olarak bahsedildi.

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