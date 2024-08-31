TRANSFER HABERİ | Adı Fenerbahçe ile anılan Marco Asensio, iddialara cevap verdi!
Trendyol Süper Lig'in devleri, transfer sezonunun sonuna yaklaşılırken birbirleri ardına yeni transferlerini müjdeledi. Fenerbahçe, uzun süredir radarında olan Sofyan Ambarat'ı açıklamasının ardından Marco Asensio ile anlaştığına dair iddialarla gündeme geldi. PSG'nin yetenekli sağ kanat oyuncusu, iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. İşte o paylaşım... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB transfer haberi)
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Amrabat için Fiorentina'ya ilk resmi teklifi sunan ve ardından oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasından sıyrılarak transferi sonlandıran Kanarya, sağ kanat transferi için de birkaç isimle birlikte anılmıştı.
Mourinho'nun istediği isimlerden biri oldu belirtilen Marco Asensio ile ilgili şok gelişmeler yaşandı.
Önce spor habercisi ve yayıncı Spursito, oyuncunun Fenerbahçe ile anlaştığını müjdeledi ve paylaştığı haberde oyuncunun Türkiye'ye geldiğini belirtti.
Ardından arka arkaya haberler gündeme düşerken oyuncu sessizliğini bozdu.
İspanyol sağ kanat oyuncusu, Spursito'nun "X" hesabından yaptığı paylaşıma; "Benim niye bundan haberim yok?" yanıtını verdi.
İspanyol medyasında da ses getiren olaydan; "Spursito, yine transfer piyasasıyla dalga geçiyor" olarak bahsedildi.
Gerçeğin ne olduğu ise, her ne kadar Spursito ve Asensio sosyal medya üzerinden birbirleriyle etkileşime geçmiş olsa da, taraftarlar tarafından merak ediliyor.
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