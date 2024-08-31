TRANSFER HABERİ | Adı Fenerbahçe ile anılan Marco Asensio, iddialara cevap verdi!

Süper Lig devleri, hem sezonu şampiyon bitirmek hem de Avrupa Ligi'nde mutlu sona ulaşmak için bu transfer dönemini belki de hiç olmadığı kadar yoğun geçiriyor. Birbirleriyle saha dışında ettikleri rekabet ile de gündemden düşmeyen İstanbul devlerinden biri olan Fenerbahçe, bugün taraftarlarına müjdeyi verdi.