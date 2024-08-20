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Fenerbahçe'de sır gibi saklanan transfer ortaya çıktı! Galatasaray'da peşindeydi

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından transferde harekete geçen Fenerbahçe merkez orta saha. 8 ve 6 oynayabilen bir ismi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Dünya yıldızına sarı lacivertli forma giydirmek isteyen sarı lacivertli yönetimin sır gibi sakladığı isim ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Fenerbahçe'de sır gibi saklanan transfer ortaya çıktı! Galatasaray'da peşindeydi

Orta sahayı güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren F.Bahçe'de taraftarlar, Göztepe deplasmanında yaşanan kayıp sonrasında yönetimi 'transferi ağırdan alıyor' diyerek eleştirmiş ve faturayı Başkan Ali Koç ile ekibine kesmişti.

Fenerbahçe'de sır gibi saklanan transfer ortaya çıktı! Galatasaray'da peşindeydi

Bu bağlamda transfer harekatına hız veren sarı-lacivertliler, listesine önemli isimleri ekledi.

Fenerbahçe'de sır gibi saklanan transfer ortaya çıktı! Galatasaray'da peşindeydi

Yönetim, hali hazırda güçlü olan kadrosuna bomba bir ismi dahil etmek için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'de sır gibi saklanan transfer ortaya çıktı! Galatasaray'da peşindeydi

TRANSFERİ BİTİR TALİMATI

Fenerbahçe'de hedefin, Bayern Münih'te kadro dışı bırakılan 29 yaşındaki süper star Leon Goretzka olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de sır gibi saklanan transfer ortaya çıktı! Galatasaray'da peşindeydi

6, 8 ve 10 numara olarak oynayabilen Alman oyuncuyu ikna etmek için büyük çaba sarf ediliyor.

Fenerbahçe'de sır gibi saklanan transfer ortaya çıktı! Galatasaray'da peşindeydi

Gelen bilgilere göre; sportif direktör Branco, Goretzka'nın menajeriyle ve Bayern Münih'le bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de sır gibi saklanan transfer ortaya çıktı! Galatasaray'da peşindeydi

Yapılan ilk görüşmede olumlu sinyaller alan Branco, durumu yönetimle paylaştı.

Fenerbahçe'de sır gibi saklanan transfer ortaya çıktı! Galatasaray'da peşindeydi

Başkan Ali Koç'un da Branco'dan bu transferi bitirmesini istediği öğrenildi.


Fenerbahçe'de sır gibi saklanan transfer ortaya çıktı! Galatasaray'da peşindeydi

KOMPANY ISTEMEDI
Tuchel ile sezon sonunda yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Vincent Kompany, 29 yaşındaki oyuncunun biletini kesti.

Fenerbahçe'de sır gibi saklanan transfer ortaya çıktı! Galatasaray'da peşindeydi

Belçikalı teknik adamın bu talimatı sonrasında yönetim, Goretzka'yı kadro dışı bıraktı.

Fenerbahçe'de sır gibi saklanan transfer ortaya çıktı! Galatasaray'da peşindeydi

G.SARAY DA İSTİYOR
Fenerbahçe'nin görüşme gerçekleştirdiği Leon Goretzka için Galatasaray da nabız yokladı.

Fenerbahçe'de sır gibi saklanan transfer ortaya çıktı! Galatasaray'da peşindeydi

Fenerbahçe yönetimi, geçen yıl Fred'i ezeli rakibinin elinden kaptığı gibi Leon Goretzka'yı da almak istiyor.

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