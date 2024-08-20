Fenerbahçe'de sır gibi saklanan transfer ortaya çıktı! Galatasaray'da peşindeydi
Üst üste alınan kötü sonuçların ardından transferde harekete geçen Fenerbahçe merkez orta saha. 8 ve 6 oynayabilen bir ismi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Dünya yıldızına sarı lacivertli forma giydirmek isteyen sarı lacivertli yönetimin sır gibi sakladığı isim ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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TRANSFERİ BİTİR TALİMATI
Fenerbahçe'de hedefin, Bayern Münih'te kadro dışı bırakılan 29 yaşındaki süper star Leon Goretzka olduğu ortaya çıktı.
6, 8 ve 10 numara olarak oynayabilen Alman oyuncuyu ikna etmek için büyük çaba sarf ediliyor.
Gelen bilgilere göre; sportif direktör Branco, Goretzka'nın menajeriyle ve Bayern Münih'le bir görüşme gerçekleştirdi.
Yapılan ilk görüşmede olumlu sinyaller alan Branco, durumu yönetimle paylaştı.
Başkan Ali Koç'un da Branco'dan bu transferi bitirmesini istediği öğrenildi.
KOMPANY ISTEMEDI
Tuchel ile sezon sonunda yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Vincent Kompany, 29 yaşındaki oyuncunun biletini kesti.
Belçikalı teknik adamın bu talimatı sonrasında yönetim, Goretzka'yı kadro dışı bıraktı.
G.SARAY DA İSTİYOR
Fenerbahçe'nin görüşme gerçekleştirdiği Leon Goretzka için Galatasaray da nabız yokladı.
Fenerbahçe yönetimi, geçen yıl Fred'i ezeli rakibinin elinden kaptığı gibi Leon Goretzka'yı da almak istiyor.
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