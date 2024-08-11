TRANSFER HABERİ: Szymanski Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı ve bonservis ücreti
Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, sarı lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanıyor. İtalyan basınında yer alan habere göre; 25 yaşındaki yıldız ismin, yeni adresi ve bonservis ücreti belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
SEBASTIAN SZYMANSKI YUVADAN UÇUYOR
Serie A ekiplerinden Napoli, Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Geçen yılı istediği noktada bitiremeyen ve yeniden şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak isteyen İtalyan ekibi, orta sahada ibreyi Polonyalı yıldıza çevirdi.
Akşam'ın İtalyan basınından derlediği haberde; Napoli'nin bonuslarla birlikte Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yaptığı aktarıldı.
Haberin detaylarında Sebastian Szymanski'nin Serie A'da forma giymeye sıcak baktığı belirtilirken, sarı lacivertlilerin de teklifi kabul etmeye yakın olduğu kaydedildi.
ÖNCE TRANSFER SONRA AYRILIK
Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi elden çıkarmadan önce orta sahaya direkt 11'de oynayabilecek bir isim takviye etmeyi planlıyor.
Sarı lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcunun ayrılmasından sonra da gelen bonservis bedelini yine orta saha için harcayacak.
EN SKORER SEZONU FENERBAHÇE'DE
Fenerbahçe'de kariyer dönemini yaşayan Sebastian Szymanski, geçen sezon sarı lacivertli formayı giydiği 55 maçta 13 gol ve 19 asist ile oynamıştı.
DİĞER