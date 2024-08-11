Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ: Szymanski Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı ve bonservis ücreti

Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, sarı lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanıyor. İtalyan basınında yer alan habere göre; 25 yaşındaki yıldız ismin, yeni adresi ve bonservis ücreti belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 11:40
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Szymanski Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı ve bonservis ücreti

Sebastian Szymanski, 9.75 milyon euro bedelle transfer olduğu Fenerbahçe'de bonservisinin hakkını vermeyi başardı.

TRANSFER HABERİ: Szymanski Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı ve bonservis ücreti

Sarı lacivertlilerde ilk sezonunu geride bırakan 25 yaşındaki orta saha performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

TRANSFER HABERİ: Szymanski Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı ve bonservis ücreti

Szymanski'yi kadrosuna katmaya yakın olan takım ise Serie A devi oldu.

TRANSFER HABERİ: Szymanski Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı ve bonservis ücreti

SEBASTIAN SZYMANSKI YUVADAN UÇUYOR

Serie A ekiplerinden Napoli, Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Szymanski Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı ve bonservis ücreti

Geçen yılı istediği noktada bitiremeyen ve yeniden şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturmak isteyen İtalyan ekibi, orta sahada ibreyi Polonyalı yıldıza çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Szymanski Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı ve bonservis ücreti

Akşam'ın İtalyan basınından derlediği haberde; Napoli'nin bonuslarla birlikte Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yaptığı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Szymanski Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı ve bonservis ücreti

Haberin detaylarında Sebastian Szymanski'nin Serie A'da forma giymeye sıcak baktığı belirtilirken, sarı lacivertlilerin de teklifi kabul etmeye yakın olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Szymanski Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı ve bonservis ücreti

ÖNCE TRANSFER SONRA AYRILIK

Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi elden çıkarmadan önce orta sahaya direkt 11'de oynayabilecek bir isim takviye etmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Szymanski Fenerbahçe'ye veda ediyor! İşte yeni takımı ve bonservis ücreti

Sarı lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcunun ayrılmasından sonra da gelen bonservis bedelini yine orta saha için harcayacak.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Szymanski F.Bahçe'ye veda ediyor! Szymanski F.Bahçe'ye veda ediyor! 11:40
Transferde Wendel şoku! Transferde Wendel şoku! 11:26
Hatayspor'dan TFF'ye 'VAR' tepkisi! Hatayspor'dan TFF'ye 'VAR' tepkisi! 10:55
G.Saray'dan bomba transfer! Şampiyonlar Ligi'ne kalınırsa imza atacak G.Saray'dan bomba transfer! Şampiyonlar Ligi'ne kalınırsa imza atacak 10:53
Samsunspor - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! Samsunspor - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! 10:08
G.Saray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! G.Saray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! 10:05
Daha Eski
Ömer Üründül'den Jose Mourinho'ya flaş uyarı! Ömer Üründül'den Jose Mourinho'ya flaş uyarı! 09:42
F.Bahçe transferde büyük oynuyor! F.Bahçe transferde büyük oynuyor! 09:25
Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Çok tuhaf bir maçtı" Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Çok tuhaf bir maçtı" 09:13
Çarpıcı F.Bahçe yorumu! "Aklı başka yerdeydi" Çarpıcı F.Bahçe yorumu! "Aklı başka yerdeydi" 08:59
Maç sonu flaş sözler! "Mourinho'yu çıldırttılar" Maç sonu flaş sözler! "Mourinho'yu çıldırttılar" 08:51
Mourinho: Daha fazlasını hak ediyorduk! Mourinho: Daha fazlasını hak ediyorduk! 01:33