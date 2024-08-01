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İşte Mourinho'nun transferdeki 1 numaralı favorisi! O isim ortaya çıktı

Fenerbahçe'de orta saha arayışları dört bir koldan devam ediyor. Sarı lacivertlilerin orta saha adayları arasında bulunan o isimle ilgili ise flaş bir gerçek ortaya çıktı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun, hedeflenen o yıldızı uzun süredir takip ettiği ve çok beğendiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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İşte Mourinho'nun transferdeki 1 numaralı favorisi! O isim ortaya çıktı

Transferde orta saha takviyesi için çalışan Fenerbahçe'de Sander Berge'nin öne çıkmasında Jose Mourinho'nun etkisi büyük oldu.

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İşte Mourinho'nun transferdeki 1 numaralı favorisi! O isim ortaya çıktı

Portekizli çalıştırıcı, Tottenham'da çalıştığı dönemde de Norveçli orta sahayı yakından tanıyor ve transfer etmek istiyordu.

İşte Mourinho'nun transferdeki 1 numaralı favorisi! O isim ortaya çıktı

O dönem İngiltere'de The Star ve FootballFanCast sitelerinde yer alan haberlerde, Mourinho'nun Berge'yi Marouane Fellaini gibi kullanabileceği, benzer özellikler taşıdıkları vurgulanıyordu.

İşte Mourinho'nun transferdeki 1 numaralı favorisi! O isim ortaya çıktı

Ünlü çalıştırıcının, 26 yaşındaki Berge için hazırladığı raporunda; oyuncunun oyunu iyi okuması, isabetli pas başarısı, rakip atakları kesmedeki zamanlaması, topla ileri çıkışları, oyunu yönlendirme kabiliyeti ve hava toplarına hakim olmasına dikkat çekiliyordu.

İşte Mourinho'nun transferdeki 1 numaralı favorisi! O isim ortaya çıktı

Ayrıca Sander Berge'nin fiziksel özelliğiyle adeta bir stoper kadar güçlü olduğuna vurgu yapılmıştı.

İşte Mourinho'nun transferdeki 1 numaralı favorisi! O isim ortaya çıktı

Mourinho'nun Berge'nin hem toplu oyunda hem de topsuz oyunda etkili olmasını beğendiği dile getiriliyor.

İşte Mourinho'nun transferdeki 1 numaralı favorisi! O isim ortaya çıktı

FELLAINI TARZI

Orta sahada Fenerbahçe'nin en önemli transfer hedeflerinden Sander Berge, oyuncu profili olarak Maroune Fellaini'ye benzetiliyor.

İşte Mourinho'nun transferdeki 1 numaralı favorisi! O isim ortaya çıktı

Belçika Milli Takımı, Everton ve Manchester United'da başarılı maçlar çıkararak adından söz ettiren Fellaini'nin hem mevkii hem de tarz olarak Berge'ye yakın olduğu vurgulanıyor.

İşte Mourinho'nun transferdeki 1 numaralı favorisi! O isim ortaya çıktı

ESKİ HOCASINDAN ÖVGÜLER


Sander Berge'nin Sheffield United'ta beraber çalıştığı eski teknik direktörü Chris Wilder, Norveçli yıldızdan övgüyle bahsediyor.

İşte Mourinho'nun transferdeki 1 numaralı favorisi! O isim ortaya çıktı

Chris Wilder 2021'deki açıklamasında, "Benzersiz ve eksiksiz bir orta saha oyuncusu. Son derece değerli bir isim. İş ahlakı ve disiplini de herkese örnek" sözleriyle tarif ediyor.

İşte Mourinho'nun transferdeki 1 numaralı favorisi! O isim ortaya çıktı

İSTİKRAR ABİDESİ

Kariyeri boyunca az maç kaçıran bir profilde olan Sander Berge, istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor. 2016-17'de Belçika'nın Genk kulübünde 113 resmi maça çıkıp 6 gol 4 asist yapan Berge, daha sonra Ada'da 3 sezon forma giydiği Sheffield United'da 109 maçta oynadı, 15 gol atıp 12 asist yaptı.

İşte Mourinho'nun transferdeki 1 numaralı favorisi! O isim ortaya çıktı

Ülkesi Norveç'te Valeranga'da 43 maçta yer alan 26 yaşındaki yıldız, son olarak Burnley'de de 40 karşılaşmada 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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