İşte Mourinho'nun transferdeki 1 numaralı favorisi! O isim ortaya çıktı
Fenerbahçe'de orta saha arayışları dört bir koldan devam ediyor. Sarı lacivertlilerin orta saha adayları arasında bulunan o isimle ilgili ise flaş bir gerçek ortaya çıktı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun, hedeflenen o yıldızı uzun süredir takip ettiği ve çok beğendiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Ünlü çalıştırıcının, 26 yaşındaki Berge için hazırladığı raporunda; oyuncunun oyunu iyi okuması, isabetli pas başarısı, rakip atakları kesmedeki zamanlaması, topla ileri çıkışları, oyunu yönlendirme kabiliyeti ve hava toplarına hakim olmasına dikkat çekiliyordu.
Ayrıca Sander Berge'nin fiziksel özelliğiyle adeta bir stoper kadar güçlü olduğuna vurgu yapılmıştı.
Mourinho'nun Berge'nin hem toplu oyunda hem de topsuz oyunda etkili olmasını beğendiği dile getiriliyor.
FELLAINI TARZI
Orta sahada Fenerbahçe'nin en önemli transfer hedeflerinden Sander Berge, oyuncu profili olarak Maroune Fellaini'ye benzetiliyor.
Belçika Milli Takımı, Everton ve Manchester United'da başarılı maçlar çıkararak adından söz ettiren Fellaini'nin hem mevkii hem de tarz olarak Berge'ye yakın olduğu vurgulanıyor.
ESKİ HOCASINDAN ÖVGÜLER
Sander Berge'nin Sheffield United'ta beraber çalıştığı eski teknik direktörü Chris Wilder, Norveçli yıldızdan övgüyle bahsediyor.
Chris Wilder 2021'deki açıklamasında, "Benzersiz ve eksiksiz bir orta saha oyuncusu. Son derece değerli bir isim. İş ahlakı ve disiplini de herkese örnek" sözleriyle tarif ediyor.
İSTİKRAR ABİDESİ
Kariyeri boyunca az maç kaçıran bir profilde olan Sander Berge, istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor. 2016-17'de Belçika'nın Genk kulübünde 113 resmi maça çıkıp 6 gol 4 asist yapan Berge, daha sonra Ada'da 3 sezon forma giydiği Sheffield United'da 109 maçta oynadı, 15 gol atıp 12 asist yaptı.
Ülkesi Norveç'te Valeranga'da 43 maçta yer alan 26 yaşındaki yıldız, son olarak Burnley'de de 40 karşılaşmada 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.
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