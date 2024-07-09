TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den kanat operasyonu! İşte Adama Traore için ödenecek rakam
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanat transferi için girişimlerini sürdüren sarı lacivertliler son olarak Allan Saint-Maximin ile ilgilenmeye başlamıştı.
Afrika basını Fenerbahçe için Adama Traore iddiasını ortaya attı. İşte transferin detayları... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Hızlı bir kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Kanarya'nın gündemine bir isim daha geldi.
Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler için Adama Traore iddiası ortaya atıldı.
Africa Foot'un haberine göre; Fenerbahçe, Macaristan ekiplerinden Ferencvaroş forması giyen Adama Traore'yle ilgileniyor.
Sarı-lacivertlilerin 'Malouda' lakaplı kanat için 3 milyon euro teklif edeceği belirtildi.
İskoç medyası ise Glasgow Rangers'ın da Adama'yı istediğini duyurdu.
Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan 29 yaşındaki Malili, geçen sezon 27 maçta 14 gol attı.
Macar ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Traore'nin mukavelesinde 5 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.
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