Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den kanat operasyonu! İşte Adama Traore için ödenecek rakam

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den kanat operasyonu! İşte Adama Traore için ödenecek rakam

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanat transferi için girişimlerini sürdüren sarı lacivertliler son olarak Allan Saint-Maximin ile ilgilenmeye başlamıştı.
Afrika basını Fenerbahçe için Adama Traore iddiasını ortaya attı. İşte transferin detayları... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 10:28
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den kanat operasyonu! İşte Adama Traore için ödenecek rakam

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe'de transfer operasyonu başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den kanat operasyonu! İşte Adama Traore için ödenecek rakam

Bir yandan Ferdi'ye gelen teklifleri değerlendiren yönetim diğer yandan da takımı güçlendirmek için takviye çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den kanat operasyonu! İşte Adama Traore için ödenecek rakam

Fenerbahçe'nin gündemine son olarak Allan Saint-Maximin gelmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den kanat operasyonu! İşte Adama Traore için ödenecek rakam

Hızlı bir kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Kanarya'nın gündemine bir isim daha geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den kanat operasyonu! İşte Adama Traore için ödenecek rakam

Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler için Adama Traore iddiası ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den kanat operasyonu! İşte Adama Traore için ödenecek rakam

Africa Foot'un haberine göre; Fenerbahçe, Macaristan ekiplerinden Ferencvaroş forması giyen Adama Traore'yle ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den kanat operasyonu! İşte Adama Traore için ödenecek rakam

Sarı-lacivertlilerin 'Malouda' lakaplı kanat için 3 milyon euro teklif edeceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den kanat operasyonu! İşte Adama Traore için ödenecek rakam

İskoç medyası ise Glasgow Rangers'ın da Adama'yı istediğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den kanat operasyonu! İşte Adama Traore için ödenecek rakam

Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan 29 yaşındaki Malili, geçen sezon 27 maçta 14 gol attı.

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