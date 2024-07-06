Admira Wacker Fenerbahçe maçı CANLI İZLE

Fenerbahçe, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıkları kapsamında Admira Wacker'le karşı karşıya geliyor.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile TSİ 20.00'de Südstadt kasabasındaki BSFZ Arena'da karşılaşıyor. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ:

Osman Ertuğrul, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Oosterwolde, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, Fred, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Edin Dzeko

ADMIRA WACKER FENERBAHÇE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarının ikinci bölümünü 13 Temmuz'a kadar Avusturya'nın Graz kentinde gerçekleştirecek.

Sarı-lacivertlilerin Avusturya'da oynayacağı diğer 2 hazırlık maçının programı ise şu şekilde:

10 Temmuz Çarşamba:

19.00 Fenerbahçe-Hajduk Split (Merkur Arena)

13 Temmuz Cumartesi:

18.30 Fenerbahçe-Strasbourg (Merkur Arena)