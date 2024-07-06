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Admira Wacker Fenerbahçe maçı CANLI İZLE

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Avusturya ekibi Admira Wacker ile hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Admira Wacker - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 19:56
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Admira Wacker Fenerbahçe maçı CANLI İZLE

Fenerbahçe, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıkları kapsamında Admira Wacker'le karşı karşıya geliyor.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile TSİ 20.00'de Südstadt kasabasındaki BSFZ Arena'da karşılaşıyor. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.

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Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarının ikinci bölümünü 13 Temmuz'a kadar Avusturya'nın Graz kentinde gerçekleştirecek.

Sarı-lacivertlilerin Avusturya'da oynayacağı diğer 2 hazırlık maçının programı ise şu şekilde:

10 Temmuz Çarşamba:

19.00 Fenerbahçe-Hajduk Split (Merkur Arena)

13 Temmuz Cumartesi:

18.30 Fenerbahçe-Strasbourg (Merkur Arena)

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