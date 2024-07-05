Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz teklif! Bonservisiyle tarihe geçecek

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz teklif! Bonservisiyle tarihe geçecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım ile gösterdiği performansla göz dolduran Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerini peşine takmaya devam ediyor. Adı başta Borussia Dortmund olmak üzere birçok takımla anılan yıldız futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı. 24 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin teklifi kabul etmesi halinde Süper Lig'den transfer edilen en pahalı yerli futbolcu olacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 11:58
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz teklif! Bonservisiyle tarihe geçecek

2024/25 sezonu öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz teklif! Bonservisiyle tarihe geçecek

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz teklif! Bonservisiyle tarihe geçecek

Fenerbahçe şu ana kadar Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü transferlerine resmiyet kazandırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz teklif! Bonservisiyle tarihe geçecek

Sarı-lacivertliler, Levent Mercan ile 4 yıllık; Çağlar Söyüncü ile de 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz teklif! Bonservisiyle tarihe geçecek

Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak futbolcular da merak ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz teklif! Bonservisiyle tarihe geçecek

Sarı-lacivertlilerde geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Ferdi Kadıoğlu geliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz teklif! Bonservisiyle tarihe geçecek

Fenerbahçe'de geçirdiği sezon ile Avrupa'nın devlerini peşine takan Ferdi için Borussia Dortmund'un inadı sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz teklif! Bonservisiyle tarihe geçecek

Alman ekibi, milli futbolcunun EURO 2024 performansını da gördükten sonra sarı-lacivertlilere yaptığı ilk teklifi güncelleme kararı aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz teklif! Bonservisiyle tarihe geçecek

Sabah'ta yer alan habere göre Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu için yaptığı 20 milyon Euro'luk teklifin üzerine çıkmayı planlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz teklif! Bonservisiyle tarihe geçecek

Alman ekibi, yeni teklifin Fenerbahçe tarafından kabul edilmesi durumunda ise Ferdi Kadıoğlu'nu ikna etmeye çalışacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz teklif! Bonservisiyle tarihe geçecek

Transferin 22.5 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservisle gerçekleşmesi durumunda Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig'den transfer edilen en pahalı yerli futbolcu olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz teklif! Bonservisiyle tarihe geçecek

24 yaşındaki futbolcuya Arsenal ve Napoli'nin de ilgisi bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz teklif! Bonservisiyle tarihe geçecek

Ferdi Kadıoğlu, geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz teklif! Bonservisiyle tarihe geçecek

Milli futbolcu, 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz teklif! Bonservisiyle tarihe geçecek

Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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