FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Ferdi Kadıoğlu'na inanılmaz teklif! Bonservisiyle tarihe geçecek

Fenerbahçe'de geçirdiği sezon ile Avrupa'nın devlerini peşine takan Ferdi için Borussia Dortmund'un inadı sürüyor.

Alman ekibi, milli futbolcunun EURO 2024 performansını da gördükten sonra sarı-lacivertlilere yaptığı ilk teklifi güncelleme kararı aldı.