TRANSFER HABERLERİ | Juventus'tan Fenerbahçe'ye 2 yıldız!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde gelecek sezon planlamalarını yapıyor. Fenerbahçe'de bu anlamda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak Juventus'tan o 2 yıldızla oldukça yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu anlamda İtalya'dan Fenerbahçe için bir iddia daha ortaya atıldı.
Ülkenin önde gelen basın organlarından Tuttosport, sarı-lacivertlilerin çiçeği burnunda teknik direktörü Jose Mourinho'nun Juventus forması giyen Dean Huijsen ve Filip Kostic'i transfer etmek istediğini duyurdu.
Haberin içeriğinde; "Mourinho kısa süre önce Fenerbahçe'ye imza attı. Roma'dan kimseyi istemediğini duyurdu ancak Juventus'tan Kostic ile Huijsen'le ilgileniyor.
Juventus, genç İspanyol için 30 milyon euro istiyor. Sırp oyuncu için ise gelen teklifleri dinlemeye istekli" ifadeleri kullanıldı.
Huijsen'i Atalanta'nın da kadrosuna katmak istediği dip not olarak haberde belirtildi.
DİĞER