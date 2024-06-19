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TRANSFER HABERLERİ | Juventus'tan Fenerbahçe'ye 2 yıldız!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde gelecek sezon planlamalarını yapıyor. Fenerbahçe'de bu anlamda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak Juventus'tan o 2 yıldızla oldukça yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Juventus'tan Fenerbahçe'ye 2 yıldız!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe geride kalan sezona oldukça iddialı bir şekilde başlamıştı. Fakat sarı-lacivertliler için sezon sonu istenildiği gibi sona ermedi.

TRANSFER HABERLERİ | Juventus'tan Fenerbahçe'ye 2 yıldız!

Kanarya, 99 puanla ligi ezeli rakibi Galatasaray'ın ardından 2. sırada bitirdi. Bunun üzerine teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrılıp takımın başına dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho getirildi.

TRANSFER HABERLERİ | Juventus'tan Fenerbahçe'ye 2 yıldız!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho yönetiminde takıma yapılacak takviyeler çok büyük merak konusu haline geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Juventus'tan Fenerbahçe'ye 2 yıldız!

Bu anlamda İtalya'dan Fenerbahçe için bir iddia daha ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Juventus'tan Fenerbahçe'ye 2 yıldız!

Ülkenin önde gelen basın organlarından Tuttosport, sarı-lacivertlilerin çiçeği burnunda teknik direktörü Jose Mourinho'nun Juventus forması giyen Dean Huijsen ve Filip Kostic'i transfer etmek istediğini duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Juventus'tan Fenerbahçe'ye 2 yıldız!

Haberin içeriğinde; "Mourinho kısa süre önce Fenerbahçe'ye imza attı. Roma'dan kimseyi istemediğini duyurdu ancak Juventus'tan Kostic ile Huijsen'le ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Juventus'tan Fenerbahçe'ye 2 yıldız!

Juventus, genç İspanyol için 30 milyon euro istiyor. Sırp oyuncu için ise gelen teklifleri dinlemeye istekli" ifadeleri kullanıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Juventus'tan Fenerbahçe'ye 2 yıldız!

Huijsen'i Atalanta'nın da kadrosuna katmak istediği dip not olarak haberde belirtildi.

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