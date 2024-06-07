Fenerbahçe'den 3 transfer birden! Mourinho'dan Galatasaray'a dev çalım
Son dakika spor haberi: Yeni sezona oldukça iddialı hazırlanan Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği yıldızlarla görüşmeler yapıyor. Savunma, orta saha ve hücum hattını dünya yıldızlarıyla güçlendirmeyi amaçlayan sarı-lacivertliler, Portekizli hocanın gözdelerine kanca attı. 3 transferi birden bitirerek gövde gösterisi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a da dev bir çalım atmış olacak. İşte o yıldızlar ve yaşanan transfer gelişmesinin detayları...
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Önemli isimleri listesinde bulunduran Fenerbahçe'de transfer yapılacak mevkiler belirlendi.
Jose Mourinho'nun raporuna göre hareket eden yönetim, savunma, orta saha ve hücum hattı için çalışmalar yapıyor.
Nokta atışı takviyeler planlayan sarı-lacivertliler, rotasını İngiltere ve İtalya'ya çevirdi.
Eski öğrencilerine yönelen Jose Mourinho, yönetimden 3 yıldız oyuncunun transferini istedi.
İşte o yıldızlar ve yaşanan gelişmelerin detayları...
İLK BOMBA VARANE!
Yeni Asır'ın haberine göre; Savunma hattına takviye planlayan Portekizli hoca, Manchester United'dan ayrılan 31 yaşındaki stoper Raphael Varane'ı kadrosunda görmek istiyor.
Sarı-lacivertli kurmaylar, Galatasaray'ın da bir süredir peşinde olduğu Fransız yıldız için girişimlere başladı.
ERIKSEN VE EL SHAARAWY DE LİSTEDE!
Deneyimli teknik adam, yine aynı ekipte forma giyen 32 yaşındaki orta saha Christian Eriksen ve Roma'da kariyerini sürdüren 32 yaşındaki Stephan El Shaarawy'yi kadrosunda görmeyi amaçlıyor.
TEMASLAR DEVAM EDİYOR!
Transferde tam yetkili olan Mourinho'nun, daha önce beraber çalıştığı yıldız oyuncularla ilk görüşmelerini yaptığı ifade edilirken, sportif direktör Mario Branco'nun temaslarına devam ettiği kaydedildi.
Manchester United'da görev yapan Fransız futbolcu Varane geride kalan sezonda 32 maçta forma giyerken aynı ekipte Danimarkalı Eriksen ise 28 mücadelede top koşturdu.
F.Bahçe'nin listesinde olduğu iddia edilen diğer isim İtalyan El Sharaawy ise geçen sezon 48 maçta 3 gol ve 9 asistle oynadı.
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