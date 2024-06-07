Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den 3 transfer birden! Mourinho'dan Galatasaray'a dev çalım

Fenerbahçe'den 3 transfer birden! Mourinho'dan Galatasaray'a dev çalım

Son dakika spor haberi: Yeni sezona oldukça iddialı hazırlanan Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği yıldızlarla görüşmeler yapıyor. Savunma, orta saha ve hücum hattını dünya yıldızlarıyla güçlendirmeyi amaçlayan sarı-lacivertliler, Portekizli hocanın gözdelerine kanca attı. 3 transferi birden bitirerek gövde gösterisi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'a da dev bir çalım atmış olacak. İşte o yıldızlar ve yaşanan transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2024 Cuma 18:52
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den 3 transfer birden! Mourinho'dan Galatasaray'a dev çalım

Teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de transfer operasyonu sürüyor.

Fenerbahçe'den 3 transfer birden! Mourinho'dan Galatasaray'a dev çalım

Büyük hedefleri olan sarı-lacivertliler, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'den 3 transfer birden! Mourinho'dan Galatasaray'a dev çalım

Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefinde olan Kanarya'da yıldız oyuncular peş peşe Kadıköy'e inecek.

Fenerbahçe'den 3 transfer birden! Mourinho'dan Galatasaray'a dev çalım

Önemli isimleri listesinde bulunduran Fenerbahçe'de transfer yapılacak mevkiler belirlendi.

Fenerbahçe'den 3 transfer birden! Mourinho'dan Galatasaray'a dev çalım

Jose Mourinho'nun raporuna göre hareket eden yönetim, savunma, orta saha ve hücum hattı için çalışmalar yapıyor.

Fenerbahçe'den 3 transfer birden! Mourinho'dan Galatasaray'a dev çalım

Nokta atışı takviyeler planlayan sarı-lacivertliler, rotasını İngiltere ve İtalya'ya çevirdi.

Fenerbahçe'den 3 transfer birden! Mourinho'dan Galatasaray'a dev çalım

Eski öğrencilerine yönelen Jose Mourinho, yönetimden 3 yıldız oyuncunun transferini istedi.

İşte o yıldızlar ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe'den 3 transfer birden! Mourinho'dan Galatasaray'a dev çalım

İLK BOMBA VARANE!
Yeni Asır'ın haberine göre; Savunma hattına takviye planlayan Portekizli hoca, Manchester United'dan ayrılan 31 yaşındaki stoper Raphael Varane'ı kadrosunda görmek istiyor.

Fenerbahçe'den 3 transfer birden! Mourinho'dan Galatasaray'a dev çalım

Sarı-lacivertli kurmaylar, Galatasaray'ın da bir süredir peşinde olduğu Fransız yıldız için girişimlere başladı.

Fenerbahçe'den 3 transfer birden! Mourinho'dan Galatasaray'a dev çalım

ERIKSEN VE EL SHAARAWY DE LİSTEDE!
Deneyimli teknik adam, yine aynı ekipte forma giyen 32 yaşındaki orta saha Christian Eriksen ve Roma'da kariyerini sürdüren 32 yaşındaki Stephan El Shaarawy'yi kadrosunda görmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe'den 3 transfer birden! Mourinho'dan Galatasaray'a dev çalım

TEMASLAR DEVAM EDİYOR!
Transferde tam yetkili olan Mourinho'nun, daha önce beraber çalıştığı yıldız oyuncularla ilk görüşmelerini yaptığı ifade edilirken, sportif direktör Mario Branco'nun temaslarına devam ettiği kaydedildi.

Fenerbahçe'den 3 transfer birden! Mourinho'dan Galatasaray'a dev çalım

Manchester United'da görev yapan Fransız futbolcu Varane geride kalan sezonda 32 maçta forma giyerken aynı ekipte Danimarkalı Eriksen ise 28 mücadelede top koşturdu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor
F.Bahçe ve G.Saray o yıldız için karşı karşıya!
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 TYT-AYT-YDT sınav sonuçları ne zaman?
YKS'YE OJEYLE GİRİLİR Mİ? | 2024 YKS oje yasak mı, serbest mi?
YKS GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMALI? | 2024 YKS giriş belgesi siyah beyaz olur mu?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A Milliler'in Polonya maçı hazırlıkları sürüyor A Milliler'in Polonya maçı hazırlıkları sürüyor 19:18
G.Saray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! İşte alacağı maaş G.Saray Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! İşte alacağı maaş 19:11
Gazze ve Doğu Türkistan unutulmadı! Gazze ve Doğu Türkistan unutulmadı! 18:56
3 transfer birden! Mourinho'dan G.Saray'a dev çalım 3 transfer birden! Mourinho'dan G.Saray'a dev çalım 18:51
Ampute Milli Takımı finalde! Ampute Milli Takımı finalde! 18:11
Barış Alper'den transfer sözleri! Hayalini açıkladı Barış Alper'den transfer sözleri! Hayalini açıkladı 17:56
Daha Eski
Eczacıbaşı, Aybüke Özel ile sözleşme yeniledi! Eczacıbaşı, Aybüke Özel ile sözleşme yeniledi! 16:30
Premier Lig'den tarihe geçecek hamle! Premier Lig'den tarihe geçecek hamle! 16:28
Etnospor'da "Azerbaycan-Karabağ at gösterisi" büyük ilgi gördü Etnospor'da "Azerbaycan-Karabağ at gösterisi" büyük ilgi gördü 16:27
Ancelotti'den Arda için flaş karar! Mbappe sonrası... Ancelotti'den Arda için flaş karar! Mbappe sonrası... 16:06
Kerem'e sürpriz talip! Real Sociedad sonrası... Kerem'e sürpriz talip! Real Sociedad sonrası... 15:42
Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor Tadic'i şaşırtan transfer! Kavga ettiği yıldız geliyor 15:42