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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi! Bonservis bedeli...

Son dakika spor haberi: Atletico Madrid’den kiralanan Çağlar Söyüncü’nün tapusunu almak isteyen Fenerbahçe yönetimi, İspanyol ekibiyle kısa süre içinde masaya oturacak. İşte beklenen bonservis bedeli...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi! Bonservis bedeli...

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Fenerbahçe'de başkan adayları seçimin gölgesinde transfer çalışmalarına devam ediyor. Aziz Yıldırım ve ekibi ayrı isimlerle görüşürken, Ali Koç ve yönetiminin önceliği kadroyu korumak. Bu bağlamada hareket eden mevcut yönetim, ilk olarak Çağlar Söyüncü'yü takıma kazandırmak istiyor. Kiralık sözleşmesi bittikten sonra Atletico Madrid'e geri dönen milli stoper için İspanyol ekibiyle bir görüşme gerçekleştirilecek.

BEKLENTİ 15 MİLYON EURO

İspanyol basını da Atletico Madrid'in Çağlar'ı yeni sezonda kadroda düşünmediğini ve satılık listesine koyduğunu duyurdu. La Liga ekibinin milli stoper için 15 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi var. Ancak Fenerbahçe yönetimi, 10 milyon euronun altında bir rakama bu transferi noktalamayı hedefliyor. Bu sezon Fenerbahçe'yle 16 maça çıkan Çağlar Söyüncü, 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koymuştu.

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