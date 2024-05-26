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FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko sezonu 25 golle tamamladı!

Fenerbahçe'nin Boşnak forveti Edin Dzeko Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 21 golle kapattı. Tecrübeli golcü tüm kulvarlarda ise 25 gol kaydetti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 21:24
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Edin Dzeko sezonu 25 golle tamamladı!

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 21 golle kapattı. 38 yaşındaki forvet, tüm kulvarlarda takımı adına 25 gol kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini 6-0 mağlup etti. Karşılaşmaya 11'de başlayan Edin Dzeko, 8. dakikada penaltı atışından takımını 1-0 öne geçirdi. Müsabakanın 46. dakikasında yerini Miha Zajc'a bırakan Dzeko, son maçında rakip fileleri havalandırmayı başardı. Bu sezon sarı-lacivertlilerin gol yükünü çeken isimlerin başında gelen Dzeko, ligde 21 gol atarak gol krallığında da Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde 2, grup aşamasında da 2 golü bulunan Dzeko, bu sezon toplam 25 gol kaydetti.

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