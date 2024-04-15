Liva tuttu Dzeko attı

Fenerbahçe dün Karagümrük'ü yıkarak çok kritik bir galibiyet elde ederken, iki isim yıldızlaştı. Kanarya'nın sezon başında kadrosuna kattığı Livakovic dün çok iyi bir maç çıkardı. 29'da Rohden'in uzaktan attığı sert şutu iki hamlede çıkaran Hırvat kaleci, 32'de bu kez karşı karşıya pozisyonda Güven Yalçın'a geçit vermedi. 40'tan Can'ın şutunu kornere tokatlayan Livakovic, 50'de yine Güven'e engel oldu. 90+4'te Markao'nun kafası vuruşunu çizgiden çıkaran 29 yaşındaki eldiven, Levent'in kornerini de uzaklaştırdı.

20 GOLE ULAŞAN 5. FUTBOLCU OLDU, TARİHE GEÇTİ

Livakovic 5 net kurtarışla şov yaptı. Yine takım 1-0 gerideyken devreye Dzeko çıktı. Dünyaca ünlü yıldız, 49'da skoru dengeledi ve Fenerbahçe'yi ateşledi. Fred'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko sol ayağıyla topu ağlarla buluşturdu. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı 38 yaşındaki Boşnak forvet, sarı-lacivertli ekipte adını tarihe yazdırdı. Dzeko, kulüp tarihinde bir sezonda 20 gole ulaşan 5. yabancı oldu. Daha önce 20 gole ulaşan isimler Valencia, Alex de Souza, Van Hooijdonk ve Elvir Boliç olmuştu.