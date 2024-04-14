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Fenerbahçe'den 21 maçlık yenilmezlik serisi!

Trendyol Süper Lig’de deplasmanda karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligdeki yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2024 Pazar 21:46
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Fenerbahçe'den 21 maçlık yenilmezlik serisi!

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Sarı-lacivertliler; Edin Dzeko ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 2-1 kazanarak puanını 85'e yükseltti.

Son olarak ligin 11. haftasında Trabzonspor'a 3-2 kaybeden Kanarya, daha sonrasında ligde oynadığı 21 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük'ü 2 kez, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ve ligin ikinci yarısındaki Samsunspor ve Alanyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.

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