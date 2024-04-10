Haberler Fenerbahçe 3 kulvarda şampiyonluk

3 kulvarda şampiyonluk

Fenerbahçe, bu hafta farklı branşlarda Türkiye ligleri ve Avrupa kupasında şampiyonluk yolunda kritik müsabakalar oynayacak. Kanarya; futbol, basketbol ve voleybolda kadın ve erkek takımlarıyla bu hedefini sürdüren tek kulüp.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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3 kulvarda şampiyonluk

Trendyol Süper Lig'de bitime 7 hafta kala 82 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, ligde 6 maçlık galibiyet serisi yakalarken, ayrıca 20 maçlık da yenilmezlik serisi bulunuyor. Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de çeyrek finale kalan Kanarya, bu turun ilk maçında yarın deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 3 gün sonra da Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalin ikinci ayağı da 18 Nisan'da oynanacak.

KADIN BASKETBOL GERİ SAYIMDA

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 28 galibiyetle namağlup lider tamamlayan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, çeyrek final ve yarı finalde de rakiplerine şans tanımazken, final serisinde ÇBK Mersin ile kozlarını paylaşıyor. Final serisinin ilk 2 maçında galibiyet elde ederek büyük bir avantaj sağlayan sarı-lacivertliler, 34 maçlık kaybetmeme serisi yakaladı. Fenerbahçe, 17 Nisan'daki müsabakayı da kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe ile ÇBK Mersin, bu mücadele öncesi 12 Nisan Cuma günü Mersin'in ev sahipliği yapacağı EuroLeague finalfour'da karşılaşacak.

EUROLEAGUE'DE PLAY-OFF'LAR GARANTİLENDİ

Erkek basketbolda EuroLeague'de play-off'ları garantileyen Fenerbahçe, son haftalara girilen Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde isee 46 puanla 2. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, Avrupa'da normal sezonun son haftasında 12 Nisan Cuma günü Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. Kanarya, Avrupa'da yeniden final-four'a katılmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertliler, şubat ayında da Anadolu Efes'i yenerek Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.

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