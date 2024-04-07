TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe gündemine Galatasaray'ın gözdesini aldı!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de gelecek sezon planlamaları doğrultusunda merkeze Lazio'da forma giyen Kamada geldi. Yıldız isim için sezon başında ve devre arasında Galatasaray'ın ilgisi olmuştu. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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İLK GÖRÜŞME YAPILDI
Sergilediği performansla birçok Avrupa devinin radarına giren Sebastian Szymanski'yi 25 milyon euroya satmayı planlayan Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncunun yerini Daichi Kamada ile doldurmak istediği iddia edildi.
Gelen bilgilere göre; sarı-lacivertli yönetim, 27 yaşındaki 10 numaranın menajeriyle ilk görüşmeyi yaptı.
Lazio'daki durumu belirsizliğini koruyan Kamada için önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yapılacak.
SADECE 1 GOL ATTI
Lazio ile tüm kulvarlarda 30 maça çıksa da bin 222 dakika süre aldı.
Yedekten oyuna giren ve bu nedenle huzursuz olan Kamada, sadece 1 gol atıp, 1 de asist yapabildi.
G.SARAY İSTEMİŞTİ
Sezon başında Galatasaray, kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Diachi Kamada transferinde mutlu sona ulaşamamıştı.
Fenerbahçe, G.Saray'a sezon başında ilk misillemesini yapmak istiyor.
LAZIO'DA KALMAYACAK
Sezon başında Lazio'ya bir yıllık imza atan Kamada'nın sözleşmesinde çift taraflı 3 yıllık opsiyon bulunuyor.
Ancak İtalyan ekibi oyuncudan memnun değil, Kamada da düzenli oynayamamaktan şikayetçi.
Opsiyon büyük ihtimalle devreye girmeyecek ve Kamada yeni sezonda başka bir takıma imza atacak.
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