Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe gündemine Galatasaray'ın gözdesini aldı!

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe gündemine Galatasaray'ın gözdesini aldı!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de gelecek sezon planlamaları doğrultusunda merkeze Lazio'da forma giyen Kamada geldi. Yıldız isim için sezon başında ve devre arasında Galatasaray'ın ilgisi olmuştu. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe gündemine Galatasaray'ın gözdesini aldı!

Çalkantılı bir süreçten geçmesine rağmen hem ligde hem de Avrupa'da şampiyonluğa koşan Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarına da devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe gündemine Galatasaray'ın gözdesini aldı!

Bir yandan futbolculara gelen teklifler değerlendirilirken diğer yandan ise yeni sezonda kadroya katılması planlanan isimlerle görüşmeler yapılıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe gündemine Galatasaray'ın gözdesini aldı!

Önümüzdeki sezon kadroya katılmak istenen isimlerden birinin de Japon yıldız Daichi Kamada olduğu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe gündemine Galatasaray'ın gözdesini aldı!

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Sergilediği performansla birçok Avrupa devinin radarına giren Sebastian Szymanski'yi 25 milyon euroya satmayı planlayan Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncunun yerini Daichi Kamada ile doldurmak istediği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe gündemine Galatasaray'ın gözdesini aldı!

Gelen bilgilere göre; sarı-lacivertli yönetim, 27 yaşındaki 10 numaranın menajeriyle ilk görüşmeyi yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe gündemine Galatasaray'ın gözdesini aldı!

Lazio'daki durumu belirsizliğini koruyan Kamada için önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yapılacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe gündemine Galatasaray'ın gözdesini aldı!

SADECE 1 GOL ATTI

Lazio ile tüm kulvarlarda 30 maça çıksa da bin 222 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe gündemine Galatasaray'ın gözdesini aldı!

Yedekten oyuna giren ve bu nedenle huzursuz olan Kamada, sadece 1 gol atıp, 1 de asist yapabildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe gündemine Galatasaray'ın gözdesini aldı!

G.SARAY İSTEMİŞTİ

Sezon başında Galatasaray, kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Diachi Kamada transferinde mutlu sona ulaşamamıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe gündemine Galatasaray'ın gözdesini aldı!

Fenerbahçe, G.Saray'a sezon başında ilk misillemesini yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe gündemine Galatasaray'ın gözdesini aldı!

LAZIO'DA KALMAYACAK

Sezon başında Lazio'ya bir yıllık imza atan Kamada'nın sözleşmesinde çift taraflı 3 yıllık opsiyon bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe gündemine Galatasaray'ın gözdesini aldı!

Ancak İtalyan ekibi oyuncudan memnun değil, Kamada da düzenli oynayamamaktan şikayetçi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Lukaku sesleri!
Şanlıurfa'da süper düello! İşte derbinin 11'leri
💰DOLAR NE KADAR?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 7 Nisan rakamları
HATAY BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA 2024?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG evinde Clermont'a takıldı! PSG evinde Clermont'a takıldı! 01:15
PSG evinde Clermont'a takıldı! PSG evinde Clermont'a takıldı! 01:14
Adar, Paris 2024’e kota aldı Adar, Paris 2024’e kota aldı 01:13
Kaf-Kaf, Aslan’ı yıktı: 92-86 Kaf-Kaf, Aslan’ı yıktı: 92-86 01:12
Tatanga atakta Tatanga atakta 01:11
Sancak: Adaylık için hedefim yok Sancak: Adaylık için hedefim yok 01:09
Daha Eski
"Karşımızda kimin olacağı önemli değil" "Karşımızda kimin olacağı önemli değil" 22:53
Okan Buruk: Biz işimizi yapacağız! Okan Buruk: Biz işimizi yapacağız! 22:53
Muslera: Rakip takım... Muslera: Rakip takım... 22:53
Özbek'ten Süper Kupa sözleri! "Kardeşliğin simgesi olarak..." Özbek'ten Süper Kupa sözleri! "Kardeşliğin simgesi olarak..." 22:53
Ali Koç'a Şanlıurfa'da Süper Kupa tepkisi! Ali Koç'a Şanlıurfa'da Süper Kupa tepkisi! 22:53
Modric bombasını duyurdular! Türkiye'ye mi gelecek? Modric bombasını duyurdular! Türkiye'ye mi gelecek? 22:53