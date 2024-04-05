Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Süper Lig'de şampiyonu duyurdular
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de sezonun bitimine sayılı haftalar kala Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Futbol veri sitesi Euro Club Index, sezon sonu puanları için güncelleme yaptı. Yapılan güncelleme sonrası Süper Lig'de sezonun şampiyonu ve küme düşecek takımlar da belirlendi. İşte detaylar...
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Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe ise Yukatel Adana Demirspor'u konuk etti.
Sarı-lacivertliler, rakibini Alexander Djiku, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Serdar Dursun'un golleriyle 4-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Kanarya bu sonuçla puanını 82'ye yükselterek zirve takibini sürdürdü.
Futbol veri sitesi Euro Club Index, sezonun bitimine kısa bir süre kala puan durumunda güncelleme yaptı. İşte siteye göre Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayacak takım...
20- İSTANBULSPOR: 17
19- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: 38
18- SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR: 38
17- GAZİANTEP FK: 40
16- TÜMOSAN KONYASPOR: 40
15- ATAKAŞ HATAYSPOR: 41
14- MKE ANKARAGÜCÜ: 43
13- MONDIHOME KAYSERİSPOR: 43
12- YILPORT SAMSUNSPOR: 45
11- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR: 48
10- EMS YAPI SİVASSPOR: 49
9- CORENDON ALANYASPOR: 51
8- ÇAYKUR RİZESPOR: 52
7- BITEXEN ANTALYASPOR: 53
6- KASIMPAŞA: 55
5- RAMS BAŞAKŞEHİR: 55
4- BEŞİKTAŞ: 60
3- TRABZONSPOR: 65
2- FENERBAHÇE: 99
1- GALATASARAY: 101
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