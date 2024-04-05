Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Süper Lig'de şampiyonu duyurdular

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Süper Lig'de şampiyonu duyurdular

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de sezonun bitimine sayılı haftalar kala Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Futbol veri sitesi Euro Club Index, sezon sonu puanları için güncelleme yaptı. Yapılan güncelleme sonrası Süper Lig'de sezonun şampiyonu ve küme düşecek takımlar da belirlendi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 14:55
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Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Süper Lig'de şampiyonu duyurdular

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı.

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Süper Lig'de şampiyonu duyurdular

Sarı-kırmızılılar, rakibini Mauro Icardi'nin tek golüyle 1-0 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Süper Lig'de şampiyonu duyurdular

Bu sonuçla puanını 84'e yükselten Cimbom, liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Süper Lig'de şampiyonu duyurdular

Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe ise Yukatel Adana Demirspor'u konuk etti.

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Süper Lig'de şampiyonu duyurdular

Sarı-lacivertliler, rakibini Alexander Djiku, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Serdar Dursun'un golleriyle 4-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Süper Lig'de şampiyonu duyurdular

Kanarya bu sonuçla puanını 82'ye yükselterek zirve takibini sürdürdü.

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Süper Lig'de şampiyonu duyurdular

Futbol veri sitesi Euro Club Index, sezonun bitimine kısa bir süre kala puan durumunda güncelleme yaptı. İşte siteye göre Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayacak takım...

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Süper Lig'de şampiyonu duyurdular

20- İSTANBULSPOR: 17

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Süper Lig'de şampiyonu duyurdular

19- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: 38

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Süper Lig'de şampiyonu duyurdular

18- SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR: 38

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Süper Lig'de şampiyonu duyurdular

17- GAZİANTEP FK: 40

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Süper Lig'de şampiyonu duyurdular

16- TÜMOSAN KONYASPOR: 40

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Süper Lig'de şampiyonu duyurdular

12- YILPORT SAMSUNSPOR: 45

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Süper Lig'de şampiyonu duyurdular

11- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR: 48

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Süper Lig'de şampiyonu duyurdular

10- EMS YAPI SİVASSPOR: 49

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Süper Lig'de şampiyonu duyurdular

9- CORENDON ALANYASPOR: 51

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Süper Lig'de şampiyonu duyurdular

8- ÇAYKUR RİZESPOR: 52

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Süper Lig'de şampiyonu duyurdular

7- BITEXEN ANTALYASPOR: 53

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Süper Lig'de şampiyonu duyurdular

6- KASIMPAŞA: 55

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Süper Lig'de şampiyonu duyurdular

5- RAMS BAŞAKŞEHİR: 55

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Süper Lig'de şampiyonu duyurdular

4- BEŞİKTAŞ: 60

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