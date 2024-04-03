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Fenerbahçe'de İsmail Kartal: Camia olarak bütün olduk!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 19:51 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 19:56
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal: Camia olarak bütün olduk!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Adana Demirspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Trabzonspor maçında yaşadıklarımız ve bize yaşatılanlar ortada. Camia olarak bir bütün olduk. Bir aradayız. İki haftalık süreçte oyuncularımızla idman yaptık, toplantı yaptık. Moral olarak iyi durumdayız. 8 maçı kazanıp, şampiyon olmak istiyoruz."

"Bazı oyuncularımız ilk defa Trabzon'daki gibi bir şey gördüklerini söylediler. Moralleri bozuktu, konuştuk. Arada bir istememize rağmen Türkiye'de görmek istemediğimiz olaylar olduğunu söyledik. Yolumuza odaklanmamız gerektiğini anlattık. Birlik ve bütünlük sağlandı."

"Başkanımızın çağrısına genel kurul üyeleri tam destek ve yetki verdi. Bundan sonra kulüp menfaati doğrultusunda bu yetkileri kullanacaklardır."

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