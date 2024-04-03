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Fenerbahçe Süper Kupa kararını resmen açıkladı!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa finaline U19 takımını götürme kararı aldı. Sarı-lacivertlilerin Başkan Vekili ve Kulüp Sözcüsü Erol Bilecik, Süper Kupa maçına U-19 takımıyla gidileceğini açıkladı. Öte yandan Bilecik, Türkiye Kupası'na katılmayacaklarını belirtti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 18:32 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 18:58
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Fenerbahçe Süper Kupa kararını resmen açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynanması planlanan Süper Kupa finaliyle ilgili kararını açıkladı. Sarı-lacivertlilerde başkanvekili ve kulüp sözcüsü Erol Bilecik, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçı için U19 takımıyla Şanlıurfa'ya gideceğini duyurdu.

Bilecik yaptığı açıklamada, "Süper Kupa maçı için TFF'ye bir kez daha yazı yolladık. Süper kupa, uygun bir tarihe ertelenmez ve yabancı hakem atanmaz ise maça U19 takımı ile çıkacağız." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KUPASI'NDAN ÇEKİLİYORUZ"

Türkiye Kupası'na katılmayacaklarını söyleyen Bilecik, "Türkiye Kupası'ndan affımızı isteyen bir çalışma içine gireceğiz. Bayram sonrasında TFF'ye bütün gerekli başvurular yapılacak. Önümüzdeki iki sezon boyunca Türkiye Kupası'na katılmama kararı aldık." dedi.

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