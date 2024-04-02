TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Batshuayi harekatı! İşte yapılacak teklif
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Michy Batshuayi transferde Avrupa kulüplerini peşine taktı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Belçikalı golcüye 3 İngiliz, 2 İtalyan, 1 Belçika ve 1 de Fransız kulübünün talip olduğu ortaya çıktı. Kanarya'nın yola devam etmeyi düşündüğü Batshuayi ile yeni sözleşme için masaya oturacağı ifade edildi. İşte yapılacak teklifin detayları...
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Zira birçok Avrupa kulübü Belçikalı futbolcuyu kadrosuna katmak için sıraya girdi bile.
Bu sezon Edin Dzeko'ya alternatif olan Michy Batshuayi performansıyla taraftarın sevgilisi haline geldi.
Kanarya'nın bu sezonki nöbetçi golcüsü konumuna gelen Belçikalı yıldız, özellikle son dakikalarda attığı gollerle takımına büyük katkı verdi.
Bu sezon tüm kulvarlarda 36 maçta 21 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Batshuayi bu grafiğiyle dikkat çekti.
Teknik heyetin performansından oldukça memnun olduğu Batshuayi ile yola devam etmek isteyen yönetim düğmeye bastı.
Yeni sözleşme imzalamak için harekete geçen sarı-lacivertli kurmaylar, yıldız forvetle masaya oturacak.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçeli yönetimin Batshuayi'ye 2+1 yıllık sözleşme teklif edeceği ve yıllık ücret olarak şu an aldığı 3 milyon Euro'yu verecekleri öğrenildi.
Düzenli olarak Belçika Milli Takımı'na çağrılan Michy Batshuayi 56 kez forma giydiği maçlarda 27 gol attı.
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