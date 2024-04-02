TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Batshuayi harekatı! İşte yapılacak teklif

Teknik heyetin performansından oldukça memnun olduğu Batshuayi ile yola devam etmek isteyen yönetim düğmeye bastı.

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçeli yönetimin Batshuayi'ye 2+1 yıllık sözleşme teklif edeceği ve yıllık ücret olarak şu an aldığı 3 milyon Euro'yu verecekleri öğrenildi.