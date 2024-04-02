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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Batshuayi harekatı! İşte yapılacak teklif

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Michy Batshuayi transferde Avrupa kulüplerini peşine taktı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Belçikalı golcüye 3 İngiliz, 2 İtalyan, 1 Belçika ve 1 de Fransız kulübünün talip olduğu ortaya çıktı. Kanarya'nın yola devam etmeyi düşündüğü Batshuayi ile yeni sözleşme için masaya oturacağı ifade edildi. İşte yapılacak teklifin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Batshuayi harekatı! İşte yapılacak teklif

Sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek olan Michy Batshuayi için sarı-lacivertli yönetim elini çabuk tutmak istiyor.

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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Batshuayi harekatı! İşte yapılacak teklif

Zira birçok Avrupa kulübü Belçikalı futbolcuyu kadrosuna katmak için sıraya girdi bile.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Batshuayi harekatı! İşte yapılacak teklif

3 İngiliz, 2 İtalyan, 1 Belçika ve 1 de Fransız kulübü olmak üzere toplam 7 kulüp Batshuayi'yi transfer etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Batshuayi harekatı! İşte yapılacak teklif

Bu sezon Edin Dzeko'ya alternatif olan Michy Batshuayi performansıyla taraftarın sevgilisi haline geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Batshuayi harekatı! İşte yapılacak teklif

Kanarya'nın bu sezonki nöbetçi golcüsü konumuna gelen Belçikalı yıldız, özellikle son dakikalarda attığı gollerle takımına büyük katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Batshuayi harekatı! İşte yapılacak teklif

Bu sezon tüm kulvarlarda 36 maçta 21 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Batshuayi bu grafiğiyle dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Batshuayi harekatı! İşte yapılacak teklif

Teknik heyetin performansından oldukça memnun olduğu Batshuayi ile yola devam etmek isteyen yönetim düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Batshuayi harekatı! İşte yapılacak teklif

Yeni sözleşme imzalamak için harekete geçen sarı-lacivertli kurmaylar, yıldız forvetle masaya oturacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Batshuayi harekatı! İşte yapılacak teklif

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçeli yönetimin Batshuayi'ye 2+1 yıllık sözleşme teklif edeceği ve yıllık ücret olarak şu an aldığı 3 milyon Euro'yu verecekleri öğrenildi.

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