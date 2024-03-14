Fenerbahçe'nin işi daha da kolay! İstanbul uçağında öyle bir şey yaptılar ki...

"Yine de bu seyahat tamamen gereksiz değil. Ne de olsa İstanbul'a 3,5 saatlik uçuş, Union St Gilloise oyuncu grubu için 3,5 saatlik eğlence anlamına geliyor. Bu, Cameron Puertas'ın sayesinde gerçekleşiyor. İsviçreli futbolcu sadece saha içinde değil, saha dışında da takımın en büyük destekçisi olduğunu kanıtlıyor."