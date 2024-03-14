Fenerbahçe'nin işi daha da kolay! İstanbul uçağında öyle bir şey yaptılar ki...
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında US Gilloise ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Belçika'daki müsabakayı 3-0 kazanan İsmail Kartal'ın öğrencilerini tur kapısını aralarken, 4 farklı galibiyete ihtiyacı olan Belçika temsilcisinin umudunu kestiği gözlemlendi. US Gilloise kafilesinin İstanbul'a gelirken uçaktaki tavırları dikkat çekti. İşte detaylar...
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"Yine de bu seyahat tamamen gereksiz değil. Ne de olsa İstanbul'a 3,5 saatlik uçuş, Union St Gilloise oyuncu grubu için 3,5 saatlik eğlence anlamına geliyor. Bu, Cameron Puertas'ın sayesinde gerçekleşiyor. İsviçreli futbolcu sadece saha içinde değil, saha dışında da takımın en büyük destekçisi olduğunu kanıtlıyor."
TUR KAPISI BELÇİKA'DA ARALANDI
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gillois'i deplasmanda 3-0 yendi ve çeyrek final yolunda çok önemli avantaj elde etti. Sarı-lacivertli ekibin gollerini 20. dakikada Michy Batshuayi, 84. dakikada Jayden Oosterwolde ve 90+4. dakikada Dusan Tadic (P) kaydetti.
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