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Fenerbahçe'nin işi daha da kolay! İstanbul uçağında öyle bir şey yaptılar ki...

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında US Gilloise ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Belçika'daki müsabakayı 3-0 kazanan İsmail Kartal'ın öğrencilerini tur kapısını aralarken, 4 farklı galibiyete ihtiyacı olan Belçika temsilcisinin umudunu kestiği gözlemlendi. US Gilloise kafilesinin İstanbul'a gelirken uçaktaki tavırları dikkat çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 15:50
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Fenerbahçe'nin işi daha da kolay! İstanbul uçağında öyle bir şey yaptılar ki...

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe karşısına çıkacak Saint Gilloise takımının İstanbul'a oyun oynayarak geldiği ortaya çıktı. Milliyet'in Belçika basınından derlediği habere göre oyuncular uzun uçak yolculuğunu video oyunu oynayarak geçirdi.

Fenerbahçe'nin işi daha da kolay! İstanbul uçağında öyle bir şey yaptılar ki...

Saint Gilloise takımının yıldız futbolcusu Cameron Puertas'ın takım arkadaşlarına sezon başında video oyunu aldırdığı ve kafilenin özellikle uzun uçuşlarda uçakta bu şekilde vakit geçirmeye başladığı belirtilerek şu satırlara yer verildi:

Fenerbahçe'nin işi daha da kolay! İstanbul uçağında öyle bir şey yaptılar ki...

'KENDİLERİ DE BUNA İNANMIYOR'

"Hiçbir maç, Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı oynanacak rövanş maçı kadar zamansız olamaz. Union Gilloise yoğun geçen birkaç ayın ardından Türkiye'ye gereksiz ve uzak bir yolculuk yapmak zorunda kaldı. Brüksel ekibinin evindeki üç farklı yenilginin ardından Türk takımına karşı dört gol farkla kazanmasına imkan yok. Kendileri de buna inanmıyor."

Fenerbahçe'nin işi daha da kolay! İstanbul uçağında öyle bir şey yaptılar ki...

"Yine de bu seyahat tamamen gereksiz değil. Ne de olsa İstanbul'a 3,5 saatlik uçuş, Union St Gilloise oyuncu grubu için 3,5 saatlik eğlence anlamına geliyor. Bu, Cameron Puertas'ın sayesinde gerçekleşiyor. İsviçreli futbolcu sadece saha içinde değil, saha dışında da takımın en büyük destekçisi olduğunu kanıtlıyor."

Fenerbahçe'nin işi daha da kolay! İstanbul uçağında öyle bir şey yaptılar ki...

TUR KAPISI BELÇİKA'DA ARALANDI

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gillois'i deplasmanda 3-0 yendi ve çeyrek final yolunda çok önemli avantaj elde etti. Sarı-lacivertli ekibin gollerini 20. dakikada Michy Batshuayi, 84. dakikada Jayden Oosterwolde ve 90+4. dakikada Dusan Tadic (P) kaydetti.

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