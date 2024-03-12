Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten flaş transfer itirafı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi veriyor.
Bu mücadelede Kanarya'da bazı futbolcular gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çekti.
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve pek çok takımın ilgilendiği oyunculardan birisi de İsmail Yüksek oldu.
Bursa'nın İznik Belediyesi tarafından başlatılan 'Genç Tecrübeler Buluşuyor' projesi kapsamında çocuklarla bir araya gelen Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
Çocuklarla buluşan ve onların sorularını yanıtlayan Yüksek, deneyimlerini aktardı.
Bir çocuğun, "Bu sezon Avrupa'da ve Türkiye'de oynadığınız en zor maç hangisi?" sorusu üzerine, hiçbir maçın kolay geçmediğini ifade eden Yüksek, "UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız en zor maç deplasmanda 1-0 kazandığımız Twente maçı olabilir" diye konuştu.
"BENİM ORAYA ADAPTE OLMA SÜRECİM DE ÇOK ÖNEMLİ"
Avrupa'da transfer olacağı kulübün sistemi ve adapte olma sürecinin önemini vurgulayan İsmail Yüksek, "Önemli olan doğru zaman, doğru şartlar ve hangi sistemde oynadıkları. Benim oraya adapte olma sürecim de çok önemli." ifadelerine yer verdi.
"AVRUPA'DA GİTMEK İSTEYECEĞİM KULÜP..."
Yıldız isim kariyeri hakkında yaptığı transfer itirafında, "Avrupa'da gitmek isteyeceğim kulüp, çocukluk hayalim Manchester United." şeklinde konuştu.
"ARDA GÜLER ÇOK ÖZEL BİR FUTBOLCU"
25 yaşındaki futbolcu eski takım arkadaşı, Arda Güler hakkında ise "Arda Güler çok özel bir futbolcu, çok da güzel bir geleceğe sahip olacağını düşünüyorum. Bunu da geçen günkü maçta gösterdi. Umarım kariyeri boyunca bütün güzellikler onunla olur. Arda Güler şu an 19 yaşında, sizden yaklaşık 5 yaş büyük, o hayal ederek bu günlere geldi. Hayal etmeyi asla bırakmayın" açıklamasında bulundu.