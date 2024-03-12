Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten flaş transfer itirafı!

Bursa'nın İznik Belediyesi tarafından başlatılan 'Genç Tecrübeler Buluşuyor' projesi kapsamında çocuklarla bir araya gelen Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Bir çocuğun, "Bu sezon Avrupa'da ve Türkiye'de oynadığınız en zor maç hangisi?" sorusu üzerine, hiçbir maçın kolay geçmediğini ifade eden Yüksek, "UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız en zor maç deplasmanda 1-0 kazandığımız Twente maçı olabilir" diye konuştu.