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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten flaş transfer itirafı!

Fenerbahçe'nin yıldız ismi İsmail Yüksek, son yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. 25 yaşındaki futbolcu transfer itirafıyla dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 11:29
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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten flaş transfer itirafı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray ile kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten flaş transfer itirafı!

Bu mücadelede Kanarya'da bazı futbolcular gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten flaş transfer itirafı!

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve pek çok takımın ilgilendiği oyunculardan birisi de İsmail Yüksek oldu.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten flaş transfer itirafı!

Bursa'nın İznik Belediyesi tarafından başlatılan 'Genç Tecrübeler Buluşuyor' projesi kapsamında çocuklarla bir araya gelen Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten flaş transfer itirafı!

Çocuklarla buluşan ve onların sorularını yanıtlayan Yüksek, deneyimlerini aktardı.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten flaş transfer itirafı!

Bir çocuğun, "Bu sezon Avrupa'da ve Türkiye'de oynadığınız en zor maç hangisi?" sorusu üzerine, hiçbir maçın kolay geçmediğini ifade eden Yüksek, "UEFA Konferans Ligi'nde oynadığımız en zor maç deplasmanda 1-0 kazandığımız Twente maçı olabilir" diye konuştu.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten flaş transfer itirafı!

"BENİM ORAYA ADAPTE OLMA SÜRECİM DE ÇOK ÖNEMLİ"

Avrupa'da transfer olacağı kulübün sistemi ve adapte olma sürecinin önemini vurgulayan İsmail Yüksek, "Önemli olan doğru zaman, doğru şartlar ve hangi sistemde oynadıkları. Benim oraya adapte olma sürecim de çok önemli." ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten flaş transfer itirafı!

"AVRUPA'DA GİTMEK İSTEYECEĞİM KULÜP..."

Yıldız isim kariyeri hakkında yaptığı transfer itirafında, "Avrupa'da gitmek isteyeceğim kulüp, çocukluk hayalim Manchester United." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'ten flaş transfer itirafı!

"ARDA GÜLER ÇOK ÖZEL BİR FUTBOLCU"

25 yaşındaki futbolcu eski takım arkadaşı, Arda Güler hakkında ise "Arda Güler çok özel bir futbolcu, çok da güzel bir geleceğe sahip olacağını düşünüyorum. Bunu da geçen günkü maçta gösterdi. Umarım kariyeri boyunca bütün güzellikler onunla olur. Arda Güler şu an 19 yaşında, sizden yaklaşık 5 yaş büyük, o hayal ederek bu günlere geldi. Hayal etmeyi asla bırakmayın" açıklamasında bulundu.

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